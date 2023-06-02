Кримінальні справи та несплачені аліменти: Раміна назвала ім'я її кривдника

Блогерка Раміна Есхакзай. Фото: Instagram/raminalalala

Напередодні, блогерка Раміна Есхакзай потрапила в скандальну та неприємну ситуацію під час повітряної тривоги. Озброєний чоловік, який за словами зірки був напідпитку, принизив її честь та гідність.

У прямому етері програми "Сніданок з 1+1" Раміна назвала ім’я чоловіка та розповіла про його проблеми з законом.

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Кривдник Есхакзай

За словами блогерки, їй вдалось ідентифікувати чоловіка. Ним виявився Козік Ігор Олександрович 1979 року народження. По ньому відкрито ряд кримінальних справ. Жодна з них не доведена до кінця, оскільки присутня корупційна складова.

За інформацією Раміни, 2021 року він побив одного з чоловіків, також не оплачує аліменти, сума яких вже перевищила 300 тисяч гривень.

"Має дітей від різних жінок. І це для нього пом’якшувальна обставина. Його позбавили дозволу на зброю, але він продовжує протизаконно носити її", — заявила у прямому етері блогерка.

Кривдник Раміни Есхакзай. Фото: Instagram/raminalalala

За словами Раміни, чоловіку з адвокатами допомагає його батько. Саме через непокараність, впевнена блогерка, він себе так нахабно і веде. Ексхакзай вже написала заяву проти чоловіка в поліцію.

Раміна звернулась до всіх потерпілих, хто мав справу з Козіком. За попередньою інформацією, чоловік також займався рекетом в столиці. Блогерка має побоювання щодо безпеки свого життя, але в цьому питанні має принципову позицію — йти до кінця.

Раміна Ексхакзай на телебаченні. Скріншот: YouTube/snidanok

Нагадаємо, раніше ми писали, що Раміна розійшлася зі своїм бойфрендом після п’яти років стосунків. Також ми розповідали, що Раміна Есхакзай відреагувала на пародію її інтерв'ю зі співачкою Світланою Лободою.