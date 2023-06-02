Кримінальні справи та несплачені аліменти: Раміна назвала ім'я її кривдника
Напередодні, блогерка Раміна Есхакзай потрапила в скандальну та неприємну ситуацію під час повітряної тривоги. Озброєний чоловік, який за словами зірки був напідпитку, принизив її честь та гідність.
У прямому етері програми "Сніданок з 1+1" Раміна назвала ім’я чоловіка та розповіла про його проблеми з законом.
Кривдник Есхакзай
За словами блогерки, їй вдалось ідентифікувати чоловіка. Ним виявився Козік Ігор Олександрович 1979 року народження. По ньому відкрито ряд кримінальних справ. Жодна з них не доведена до кінця, оскільки присутня корупційна складова.
За інформацією Раміни, 2021 року він побив одного з чоловіків, також не оплачує аліменти, сума яких вже перевищила 300 тисяч гривень.
"Має дітей від різних жінок. І це для нього пом’якшувальна обставина. Його позбавили дозволу на зброю, але він продовжує протизаконно носити її", — заявила у прямому етері блогерка.
За словами Раміни, чоловіку з адвокатами допомагає його батько. Саме через непокараність, впевнена блогерка, він себе так нахабно і веде. Ексхакзай вже написала заяву проти чоловіка в поліцію.
Раміна звернулась до всіх потерпілих, хто мав справу з Козіком. За попередньою інформацією, чоловік також займався рекетом в столиці. Блогерка має побоювання щодо безпеки свого життя, але в цьому питанні має принципову позицію — йти до кінця.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Раміна розійшлася зі своїм бойфрендом після п’яти років стосунків. Також ми розповідали, що Раміна Есхакзай відреагувала на пародію її інтерв'ю зі співачкою Світланою Лободою.