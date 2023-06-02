Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Кримінальні справи та несплачені аліменти: Раміна назвала ім'я її кривдника arrow

Кримінальні справи та несплачені аліменти: Раміна назвала ім'я її кривдника

2 червня 2023 10:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Кримінальні справи та несплачені аліменти: Раміна назвала ім'я її кривдника
Блогерка Раміна Есхакзай. Фото: Instagram/raminalalala
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні, блогерка Раміна Есхакзай потрапила в скандальну та неприємну ситуацію під час повітряної тривоги. Озброєний чоловік, який за словами зірки був напідпитку, принизив її честь та гідність.

У прямому етері програми "Сніданок з 1+1" Раміна назвала ім’я чоловіка та розповіла про його проблеми з законом. 

Читайте також:

Кривдник Есхакзай

За словами блогерки, їй вдалось ідентифікувати чоловіка. Ним виявився Козік Ігор Олександрович 1979 року народження. По ньому відкрито ряд кримінальних справ. Жодна з них не доведена до кінця, оскільки присутня корупційна складова.

За інформацією Раміни, 2021 року він побив одного з чоловіків, також не оплачує аліменти, сума яких вже перевищила 300 тисяч гривень. 

"Має дітей від різних жінок. І це для нього пом’якшувальна обставина. Його позбавили дозволу на зброю, але він продовжує протизаконно носити її", — заявила у прямому етері блогерка.

Кривдник Раміни Есхакзай. Фото: Instagram/raminalalala

За словами Раміни, чоловіку з адвокатами допомагає його батько. Саме через непокараність, впевнена блогерка, він себе так нахабно і веде. Ексхакзай вже написала заяву проти чоловіка в поліцію.

Раміна звернулась до всіх потерпілих, хто мав справу з Козіком. За попередньою інформацією, чоловік також займався рекетом в столиці. Блогерка має побоювання щодо безпеки свого життя, але в цьому питанні має принципову позицію — йти до кінця.

Раміна Ексхакзай на телебаченні. Скріншот: YouTube/snidanok

Нагадаємо, раніше ми писали, що Раміна розійшлася зі своїм бойфрендом після п’яти років стосунків. Також ми розповідали, що Раміна Есхакзай відреагувала на пародію її інтерв'ю зі співачкою Світланою Лободою.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB