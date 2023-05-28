Рамина Эсхакзай отреагировала на пародию ее интервью с Лободой

Интервью Светланы Лободы блогерше Рамине Эсхакзай. Скриншот: YouTube/Raminaeshakzai

В сети набирает популярность очередная пародия актрисы дубляжа Екатерины Сергеевой. На этот раз она высмеяла певицу Лободу и блогершу Рамину Эсхакзай. Последняя не стала молчать и прокомментировала креативный дубляж.

Развернутый ответ Рамина опубликовала в сториз своего Instagram.

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В пародии Сергеева, которая недавно сделала супер успешную пародию на одно из интервью обладательницы украинского гражданства, певицы Ани Лорак, вспомнила гастрольную деятельность Лободы в РФ и неудачные попытки выступить на Родине.

Эсхакзай отреагировала на пародию Сергеевой. Блогерша отметила, что обожает юмор, но в этом видео актриса дубляжа, по словам Рамины, перешла красную линию, потому что пошутила о благотворительности Лободы. А именно — восстановление родного города певицы, Ирпеня. Пародийная Лобода утверждает, что делает это ради "отбеливания" собственной репутации.

"Что здесь смешного? Кому-то смешно, что люди остались без жилья и Лобода помогает им? Может, кто-то предложит альтернативу? Куда ехать этим людям, где брать деньги? Кто-то из комментаторов хочет скинуться? Помогает — супер. Можете помочь вместо Светланы — делайте", — прокомментировала видео Эсхакзай.

Напомним, ранее мы писали, что Рамина Эсхакзай разошлась с бойфрендом после пяти лет отношений. Также мы рассказывали, что вернувшийся с фронта экс-танцор Лободы, Назар Грабар, прокомментировал хейт в сторону певицы.