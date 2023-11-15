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Раміна розповіла про стосунки з екснареченим після розставання

15 листопада 2023 17:06
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Раміна розповіла про стосунки з екснареченим після розставання
Блогерка Раміна Есхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Блогерка Раміна Есхакзай опублікувала свіже фото, яке зробив її екснаречений адвокат Євген Пронін.

Під цієї світлиною в Instagram вона вирішила розповісти, у яких стосунках вони залишилися з колишнім. 

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Пройшла всі етапи

Блогерка Раміна протягом 5 років була у серйозних стосунках з адвокатом Євгеном Проніним. Останні півтора роки стосунків вони навіть були заручені, проте розійшлися за сумісним рішенням. 

 

Раміна і Євген Пронін
Раміна та її колишній наречений Євген. Фото: instagram.com/pronin_law_you

В одному з інтерв'ю Євген розповідав, що вони навіть працювали з психологом, щоб зберегти стосунки, але в результаті навпаки вирішили, що їм варто розійтися. 

Попри це Раміна розповіла, що вона пережила всі етапи, які зазвичай бувають при розставанні. 

 

"Я пройшла всі етапи: розпач, ненависть, мстивість, прийняття, розважливість, оцінка обстановки, дорослішання", — розповіла Раміна. 

Проте зараз у них з колишнім зразкові стосунки, про які блогерка навіть хоче зняти випуск для свого YouTube-каналу. 

"Зняти випуск про те, як розходитися так, що ви з колишніми:
2.1 в гарних стосунках;
2.2 не поливаєте один одного брудом;
2.3 маєте приятельські стосунки;
2.4 при цьому не кохаєте один одного і не хочете бути разом;
2.5 подарунки залишаються при вас", — поділилася своїм досвідом Раміна. 

Нагадаємо, Раміна Есхакзай прокоментувала новий рейтинг в YouTube, в якому вона єдина жінка. 

Також ми писали, що Раміна Есхакзай в інтерв'ю Гордону розповіла, як на початку російської агресії жила у Москві.

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