Раміна розповіла про стосунки з екснареченим після розставання
Блогерка Раміна Есхакзай опублікувала свіже фото, яке зробив її екснаречений адвокат Євген Пронін.
Під цієї світлиною в Instagram вона вирішила розповісти, у яких стосунках вони залишилися з колишнім.
Пройшла всі етапи
Блогерка Раміна протягом 5 років була у серйозних стосунках з адвокатом Євгеном Проніним. Останні півтора роки стосунків вони навіть були заручені, проте розійшлися за сумісним рішенням.
В одному з інтерв'ю Євген розповідав, що вони навіть працювали з психологом, щоб зберегти стосунки, але в результаті навпаки вирішили, що їм варто розійтися.
Попри це Раміна розповіла, що вона пережила всі етапи, які зазвичай бувають при розставанні.
"Я пройшла всі етапи: розпач, ненависть, мстивість, прийняття, розважливість, оцінка обстановки, дорослішання", — розповіла Раміна.
Проте зараз у них з колишнім зразкові стосунки, про які блогерка навіть хоче зняти випуск для свого YouTube-каналу.
"Зняти випуск про те, як розходитися так, що ви з колишніми:
2.1 в гарних стосунках;
2.2 не поливаєте один одного брудом;
2.3 маєте приятельські стосунки;
2.4 при цьому не кохаєте один одного і не хочете бути разом;
2.5 подарунки залишаються при вас", — поділилася своїм досвідом Раміна.
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