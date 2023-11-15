Рамина рассказала об отношениях с эксневестой после расставания

Блоггерша Рамина Эсхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala

Блогер Рамина Эсхакзай опубликовала свежее фото, которое сделал ее экс-жених адвокат Евгений Пронин.

Под этой фотографией в Instagram она решила рассказать, в каких отношениях они остались с бывшим.

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Прошла все этапы

Блогер и журналистка Рамина в течение 5 лет была в серьезных отношениях с адвокатом Евгением Прониным. Последние полтора года отношений они даже были помолвлены, однако разошлись по совместному решению.

Рамина и ее бывший жених Евгений. Фото: instagram.com/pronin_law_you

В одном из интервью Евгений рассказывал, что они даже работали с психологом, чтобы сохранить отношения, но в результате решили, что им стоит разойтись.

Несмотря на это, Рамина рассказала, что она пережила все этапы, которые обычно бывают при расставании.

"Я прошла все этапы: отчаяние, ненависть, мстительность, принятие, рассудительность, оценку обстановки, взросление", — рассказала Рамина.

Однако сейчас у них с бывшим образцовые отношения, о которых блогер даже хочет снять выпуск для своего YouTube-канала.

"Снять выпуск о том, как расходиться так, что вы с бывшими:

2.1 в хороших отношениях;

2.2 не поливаете друг друга грязью;

2.3 имеете дружеские отношения;

2.4 при этом не любите друг друга и не хотите быть вместе;

2.5 подарки остаются при вас", — поделилась своим опытом Рамина.

Напомним, Рамина Эсхакзай прокомментировала новый рейтинг в YouTube, в котором она единственная женщина.

Также мы писали, что Рамина Эсхакзай в интервью Гордону рассказала, как в начале российской агрессии жила в Москве.