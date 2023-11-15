Рамина рассказала об отношениях с эксневестой после расставания

Рамина рассказала об отношениях с экс-женихом после расставания
Блогер Рамина Эсхакзай опубликовала свежее фото, которое сделал ее экс-жених адвокат Евгений Пронин.
Под этой фотографией в Instagram она решила рассказать, в каких отношениях они остались с бывшим.
Прошла все этапы
Блогер и журналистка Рамина в течение 5 лет была в серьезных отношениях с адвокатом Евгением Прониным. Последние полтора года отношений они даже были помолвлены, однако разошлись по совместному решению.
В одном из интервью Евгений рассказывал, что они даже работали с психологом, чтобы сохранить отношения, но в результате решили, что им стоит разойтись.
Несмотря на это, Рамина рассказала, что она пережила все этапы, которые обычно бывают при расставании.
"Я прошла все этапы: отчаяние, ненависть, мстительность, принятие, рассудительность, оценку обстановки, взросление", — рассказала Рамина.
Однако сейчас у них с бывшим образцовые отношения, о которых блогер даже хочет снять выпуск для своего YouTube-канала.
"Снять выпуск о том, как расходиться так, что вы с бывшими:
2.1 в хороших отношениях;
2.2 не поливаете друг друга грязью;
2.3 имеете дружеские отношения;
2.4 при этом не любите друг друга и не хотите быть вместе;
2.5 подарки остаются при вас", — поделилась своим опытом Рамина.
Напомним, Рамина Эсхакзай прокомментировала новый рейтинг в YouTube, в котором она единственная женщина.
Также мы писали, что Рамина Эсхакзай в интервью Гордону рассказала, как в начале российской агрессии жила в Москве.
Читайте Новини.LIVE!