Принц Уильям может стать королем раньше — подробности

Принц Уильям. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

В британской королевской семье в скором времени могут произойти серьезные перемены. Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон могут стать королем и королевой раньше, чем планировалось.

Такое предположение сделала королевский биограф Салли Беделл Смит в интервью People.

Читайте также:

Принц Уильям может сесть на престол раньше

Приступить к королевским обязанностям заранее принц Уильям может по болезни своего отца. Король Чарльз не теряет оптимизма и преуспевает в борьбе с онкологией, однако большая нагрузка становится тяжелой ношей для монарха.

"Хотя король выполняет свои обязанности со свойственной ему решимостью, ему пришлось пойти на ограничения во время лечения от рака. В результате Уильям взял на себя больше обязанностей, и они с Кейт начали готовиться к своим будущим ролям раньше, чем ожидали", — поделилась биограф.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Конечно, в королевской семье акцентируют внимание и на самочувствии принцессы Кейт, которая также проходила курс химиотерапии.

"Есть ощущение затишья перед бурей. Они стоят в очереди на самую большую работу в их жизни, и, конечно, здоровье Кейт было на первом месте, но это также позволило всем сделать шаг назад и понять, что важно сейчас", — говорит. инсайдер.

Однако во дворце уже серьезно готовятся к тому, что в ближайшее время монарх может измениться. Особенно после того, как принц Уильям вместо отца вместе с мировыми лидерами принял участие в официальном открытии Собора Парижской Богоматери в Париже.

Мы писали, что Дональд Трамп после визита во Францию рассекретил детали разговора с принцем Уильямом.

Также стало известно, почему сестра будущего короля проигнорировала рождественский концерт Кейт Миддлтон.