Принц Уильям может стать королем раньше — подробности

Раньше, чем ожидалось — принц Уильям скоро может стать королем
В британской королевской семье в скором времени могут произойти серьезные перемены. Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон могут стать королем и королевой раньше, чем планировалось.
Такое предположение сделала королевский биограф Салли Беделл Смит в интервью People.
Принц Уильям может сесть на престол раньше
Приступить к королевским обязанностям заранее принц Уильям может по болезни своего отца. Король Чарльз не теряет оптимизма и преуспевает в борьбе с онкологией, однако большая нагрузка становится тяжелой ношей для монарха.
"Хотя король выполняет свои обязанности со свойственной ему решимостью, ему пришлось пойти на ограничения во время лечения от рака. В результате Уильям взял на себя больше обязанностей, и они с Кейт начали готовиться к своим будущим ролям раньше, чем ожидали", — поделилась биограф.
Конечно, в королевской семье акцентируют внимание и на самочувствии принцессы Кейт, которая также проходила курс химиотерапии.
"Есть ощущение затишья перед бурей. Они стоят в очереди на самую большую работу в их жизни, и, конечно, здоровье Кейт было на первом месте, но это также позволило всем сделать шаг назад и понять, что важно сейчас", — говорит. инсайдер.
Однако во дворце уже серьезно готовятся к тому, что в ближайшее время монарх может измениться. Особенно после того, как принц Уильям вместо отца вместе с мировыми лидерами принял участие в официальном открытии Собора Парижской Богоматери в Париже.
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