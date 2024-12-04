Помер блогер Юрій Криштоп

Український блогер Юрій Криштоп. Фото: instagram.com/selotasalo1/

Підписники TikTok-блогера Юрія Криштопа були шоковані його несподіваною смертю. Чоловік пішов з життя на лікарняному ліжку.

Про цю трагічну звістку повідомила родина Юрія на його офіційній сторінці в Instagram.

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Пішов з життя Юрій Криштоп

Увечері, 2 грудня, рідні Юрія повідомили про те, що його життя нині рятують лікарі швидкої допомоги та додали, що "ситуація складна". Згодом чоловіка доставили у відділення анестезіології та інтенсивної терапії, проте на ранок Юрія не стало.

Юрія Криштопа госпіталізували. Фото: Скриншот

Згодом трагічну новину підтвердили й рідні блогера. З'ясувалось, що в Юрія були проблеми із серцем.

"Нажаль не витримало серце. Назавжди в наших Серцях", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про блогера

Юрій Криштоп вів свій блог "Село та сало" в соціальних мережах. Найбільше шанувальників у Юрія було в TikTok — більше 250 тисяч підписників. Юрій показував побут селян, догляд за худобою та свої вечері, під час яких він ділився стравами зі своїм улюбленцем.

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