Помер блогер Юрій Криштоп

Раптово помер TikTok-блогер, якого полюбили тисячі українців
Підписники TikTok-блогера Юрія Криштопа були шоковані його несподіваною смертю. Чоловік пішов з життя на лікарняному ліжку.
Про цю трагічну звістку повідомила родина Юрія на його офіційній сторінці в Instagram.
Пішов з життя Юрій Криштоп
Увечері, 2 грудня, рідні Юрія повідомили про те, що його життя нині рятують лікарі швидкої допомоги та додали, що "ситуація складна". Згодом чоловіка доставили у відділення анестезіології та інтенсивної терапії, проте на ранок Юрія не стало.
Згодом трагічну новину підтвердили й рідні блогера. З'ясувалось, що в Юрія були проблеми із серцем.
"Нажаль не витримало серце. Назавжди в наших Серцях", — йдеться в повідомленні.
Що відомо про блогера
Юрій Криштоп вів свій блог "Село та сало" в соціальних мережах. Найбільше шанувальників у Юрія було в TikTok — більше 250 тисяч підписників. Юрій показував побут селян, догляд за худобою та свої вечері, під час яких він ділився стравами зі своїм улюбленцем.
@selotasalo
Вечеря в селі 🏡карасики♬ оригинальный звук - Криштоп Юрій
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