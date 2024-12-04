Умер блоггер Юрий Криштоп

Украинский блоггер Юрий Криштоп. Фото: instagram.com/selotasalo1/

Подписчики TikTok-блогера Юрия Криштопа были шокированы его неожиданной смертью. Мужчина ушел из жизни на больничной койке.

Об этом трагическом известии сообщила семья Юрия на его официальной странице в Instagram.

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Ушел из жизни Юрий Криштоп

Вечером, 2 декабря, родные Юрия сообщили о том, что его спасают врачи скорой помощи и добавили, что "ситуация сложная". Впоследствии мужчину доставили в отделение анестезиологии и интенсивной терапии, однако к утру Юрия не стало.

Юрия Криштопа госпитализировали. Фото: Скриншот

Впоследствии трагическую новость подтвердили и родные блогера. Выяснилось, что у Юрия были проблемы с сердцем.

"К сожалению не выдержало сердце. Навсегда в наших Сердцах", — говорится в сообщении.

Что известно о блогере

Юрий Криштоп вел свой блог "Село та сало" в социальных сетях. Больше всего поклонников у Юрия было у TikTok – более 250 тысяч подписчиков. Юрий показывал быт крестьян, уход за скотом и свои ужины, во время которых он делился блюдами со своим любимцем.

Напомним, у рэпера Эминема скончалась мама. А также недавно известный американский музыкант был найден мертвым в собственном доме.