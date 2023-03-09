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Расистський скандал серед номінанток на премію "Оскар": до чого тут стаття Vogue

9 березня 2023 14:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Акторки Мішель Єо та Кейт Бланшетт
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже наприкінці цього тижня у Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США) відбудеться 95-та церемонія вручення нагород за найвищі досягнення у кіноіндустрії — премія "Оскар". Напередодні кіносвята у Голлівуді розгорівся скандал за участю двох відомих номінанток. 

Про це повідомляє видання Los Angeles Times.

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Деталі

Зірка фільму "Все завжди і водночас", малазійська акторка Мішель Єо, опублікувала, а пізніше видалила пост в Instagram зі статтею у Vogue із заголовком: "Пройшло понад два десятиліття з того часу, як у нас була небіла переможниця "Оскара" в номінації "Найкраща актриса". Чи зміниться це у 2023 році?".

 У матеріалі йдеться про те, що ось уже багато років Американська кіноакадемія не обирає найкращими актрисами кольорових жінок, а також, крім Єо, згадується її колега — номінантка на премію та дворазова переможниця премії, 53-річна австралійська акторка Кейт Бланшетт.

Редакція невпевнена, що їй потрібна третя статуетка. А ось жінкам інших рас можна було б і вручити "Оскар". Зрозумівши, що це скандал, Мішель видалила публікацію. Втім, це не залишилось непоміченим.

Наразі єдиною кольоровою жінкою, яка отримала премію "Оскар" за найкращу жіночу роль, є Геллі Беррі, відзначена за роботу у фільмі 2002 року "Бал монстрів". Перемога Єо може зробити її другою кольоровою жінкою та першою азійкою, яка отримала нагороду за головну жіночу роль.

Нагадаємо, раніше ми детально писали про цьогорічних номінанток в категорії "Найкраща жіноча роль". Також ми розповідали, що українці вимагають виключення фільму "Топ Ґан: Меверік" з американським актором Томом Крузом у головній ролі з премії "Оскар" через російського олігарха.

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