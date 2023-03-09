Расистский скандал среди номинанток на премию "Оскар": при чем здесь статья Vogue

Актрисы Мишель Йео и Кейт Бланшетт

Уже в конце этой недели в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) состоится 95-я церемония вручения наград за самые высокие достижения в киноиндустрии — премия "Оскар". В преддверии кинопраздника в Голливуде разгорелся скандал с участием двух известных номинанток.

Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

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Звезда фильма "Все всегда и одновременно", малазийская актриса Мишель Йео опубликовала, а позже удалила пост в Instagram со статьей в Vogue с заголовком: "Прошло более двух десятилетий с тех пор, как у нас была небелая победительница "Оскара" в номинации "Лучшая" актриса". Изменится ли это в 2023 году?".

В материале говорится, что вот уже много лет Американская киноакадемия не выбирает лучшими актрисами цветных женщин, а также, кроме Йео, упоминается ее коллега — номинантка на премию и двукратная победительница премии, 53-летняя австралийская актриса Кейт Бланшетт.

Редакция не уверена, что ей нужна третья статуэтка. А вот женщинам других рас можно было бы вручить "Оскар". Поняв, что это скандал — Мишель удалила публикацию. Впрочем, это не осталось незамеченным.

В настоящее время единственной цветной женщиной, получившей премию "Оскар" за лучшую женскую роль, является Холли Берри, отмеченная за работу в фильме 2002 года "Бал монстров". Победа Йео может сделать ее второй цветной женщиной и первой азиаткой, получившей награду за главную женскую роль.

Напомним, ранее мы подробно писали о номинантках этого года в категории "Лучшая женская роль". Также мы рассказывали, что украинцы требуют исключения фильма "Топ Ган: Меверик" с американским актером Томом Крузом в главной роли из премии "Оскар" из-за российского олигарха.