Емілі Ратаковські оголилася для реклами білизни — фото

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Популярна супермодель Емілі Ратаковскі роздяглася для нової рекламної кампанії білизни до Дня Святого Валентина від Intimissimi. Зірка позувала перед камерою у спокусливому червоному комплекті білизни.

Відповідні кадри були опубліковані в Instagram.

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На опублікованих кадрах Ратаковскі позувала на ліжку в напівпрозорому мереживному бюстгальтері італійського бренду з написом "More Amore", та трусиках, що підкреслили струнці сідниці моделі.

Модель зробила об'ємну укладку та підкреслила риси обличчя натуральним макіяжем із акцентом на рум'янець.

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