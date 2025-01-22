Эмили Ратаковски обнажилась для рекламы белья - фото

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

Популярная супермодель Эмили Ратаковски разделась для новой рекламной кампании белья ко Дню Святого Валентина от Intimissimi. Звезда позировала перед камерой в соблазнительном красном комплекте белья.

Соответствующие кадры были опубликованы в Instagram.

Читайте также:

Эмили Ратаковски в соблазнительном образе

На опубликованных кадрах Ратаковски позировала на кровати в полупрозрачном кружевном бюстгальтере итальянского бренда с надписью "More Amore" и трусиках, подчеркнувших стройные ягодицы модели.

Модель сделала объемную укладку и подчеркнула черты лица натуральным макияжем с акцентом на румянец.

Напомним, актриса Наталка Денисенко ошеломила соблазнительной фотосессией в белом кружеве. Также актриса Ксения Мишина похвасталась стальным прессом в розовом бикини на отдыхе в Таиланде.