Найміцніші українські зіркові пари, які разом не одне десятиліття

Президент України та перша леді у вересні відсвяткують 20-ту річницю шлюбу

Довготривалий шлюб у шоу-бізнесі — нерідкість. Попри інтриги, скандали та ненависників чимало знаменитостей довіряють своїм партнерам упродовж багатьох років. Вони разом долають усі перешкоди, будують плани на майбутнє, а деякі й виховують дітей.

З нагоди дня всіх закоханих Новини.LIVE розкаже про українських зірок, які разом вже не одне десятиліття.

Павло та Марина Зіброви

Зіркова парочка познайомилась, коли обом було за тридцять. На дворі був далекий 1992 рік. Павло і Марина вже були розлучені, у кожного підростав син. Закохані відгуляли весілля 25 серпня 1994 року.

Цікавий факт: другого чоловіка Марині пророкували ще під час її першого шлюбу.

"Була така ворожка, її звали Парасковія. Вона сказала: "Ти втечеш від чоловіка, а потім буде людина з вусами, і вона буде дуже відома в країні", — зізналась Марина Зіброва.

Окрім синів Олександра та Сергія зіркова пара виховала доньку Діану. В лютому їй виповниться 26 років. Дівчина працює в команді зіркового тата, а нещодавно дебютувала в якості режисерки кліпа Павла Зіброва.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

На момент знайомства з Віталієм Ольга була одружена з актором Євгеном Паперним і виховувала семимісячну доньку Антоніну. Все почалося зі студентської новорічної вечірки у друзів, де вперше зустрілося майбутнє подружжя.

А ось те, що вони будуть разом, Ольга зрозуміла саме 14 лютого, у день всіх закоханих.

"Ми вперше святкували день Валентина! Я знайшла в гримерці під час репетиції мюзиклу "Кандид" шоколадне серце від Віталія із запискою всередині і зрозуміла, що все серйозно У записці було написано: "Приходь завтра до мене, я з'їм тебе, як ти цей шоколад", — згадує Сумська.

Після цього акторка зрозуміла, що закохалася. Сумська пішла від чоловіка. А п’ять років після знайомства, 1996-го, актори відіграли весілля. У 2002-му в них народилась донька Ганна.

Руслана Лижичко та Олександр Ксенофонтов

Вони познайомилися, коли молода співачка звернулася до Олександра по допомогу. Він працював звукорежисером, тому з радістю дав їй поради. Вони швидко зрозуміли — разом на все життя.

"Стосунки розвивалися стрімко. Ми часто їздили на гастролі, подорожували, проводили весь час удвох, майже не розлучаючись. Друзі нас жартома навіть називали сіамськими близнюками. Сашко — великий романтик. Жодне побачення не проходило без жодних романтичних сюрпризів. Але якось ми з мамою поїхали до Кропивницького, де я навчалася вокалу та працювала у студії. І на деякий період наші стосунки припинилися. Але потім я повернулася до Львова, і ми знову були разом. Я відчувала, що Сашко — моя людина, моя доля", — зізналась Руслана Лижичко.

Як і попередня зіркова парочка, Руслана та Олександр відгуляли весілля 1996 року.

Володимир та Олена Зеленські

У вересні Президент України та перша леді відсвяткують 20-ту річницю шлюбу. Вони познайомились ще у школі у Кривому Розі. Олена перейшла до гімназії, в якій навчався її майбутній чоловік, у сьомому класі.

Володимир Зеленський зізнавався, що з його боку це було кохання з першого погляду. Проте, його обраниця стверджує, що навіть не пам'ятає першу зустріч. Стосунки пари стали романтичними, коли вони випадково зустрілися після закінчення школи.

До весілля пара зустрічалася вісім років. Олена та Володимир не жили разом.

"Ми були молоді і не збиралися швидше одружитися. У мене не було таких думок: "Боже мій, чому він не робить мені пропозицію? Чи не дарує обручку? Напевно, зі мною щось не так". Розмови про весілля були, ми знали, що колись це зробимо.І дату призначили, лише коли побачили у нашому гастрольному графіку вільний місяць", – розповідала перша леді.

Весілля Володимира та Олени Зеленських відбулося 6 вересня 2003 року. Вже 15 липня 2004-го народилась їхня дочка Олександра. Дев'ять років потому, 21 січня 2013-го, на світ з’явився син Кирило.

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