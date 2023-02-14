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Вместе и в печали, и в радости не одно десятилетие: самые крепкие украинские звездные пары

14 февраля 2023 07:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Самые крепкие украинские звездные пары, которые вместе не одно десятилетие
Президент Украины и первая леди в сентябре отпразднуют 20-ю годовщину брака
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Долговременный брак в шоу-бизнесе — нередкость. Несмотря на интриги, скандалы и ненавистников, многие знаменитости доверяют своим партнерам на протяжении многих лет. Они вместе одолевают все препятствия, строят планы на будущее, а некоторые и воспитывают детей.

По случаю всех влюбленных Новини.LIVE расскажет об украинских звездах, которые вместе уже не одно десятилетие.

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Павел и Марина Зибровы

Звездная парочка познакомилась, когда обоим было за тридцать. На дворе был далекий 1992 год. Павел и Марина уже были разведены, у каждого подростал сын. Влюбленные сыграли свадьбу 25 августа 1994 года.

Интересный факт: второго мужа Марине прочили еще во время ее первого брака.

"Была такая гадалка, ее звали Прасковья. Она сказала: "Ты уйдешь от мужа, а потом будет человек с усами, и он будет очень известен в стране", — призналась Марина Зиброва.

Кроме сыновей Александра и Сергея, звездная пара воспитала дочь Диану. В феврале ей исполнится 26 лет. Девушка работает в команде звездного папы, а недавно дебютировала в качестве режиссера клипа Павла Зиброва.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

На момент знакомства с Виталием Ольга была замужем за актером Евгением Паперным и воспитывала семимесячную дочь Антонину. Все началось со студенческой новогодней вечеринки у друзей, где впервые встретились будущие супруги.

А вот то, что они будут вместе, Ольга поняла именно 14 февраля, в день всех влюбленных.

"Мы впервые праздновали день Валентина! Я нашла в гримерке во время репетиции мюзикла "Кандид" шоколадное сердце от Виталия с запиской внутри и поняла, что все серьезно. В записке было написано: "Приходи завтра ко мне, я съем тебя, как ты этот шоколад", — вспоминает Сумская.

После этого актриса поняла, что влюбилась. Сумская ушла от мужа. А пять лет после знакомства, в 1996-м, актеры отыграли свадьбу. В 2002-м у них родилась дочь Анна.

Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов

Они познакомились, когда молодая певица обратилась к Александру за помощью. Он работал звукорежиссером, потому с радостью дал ей советы. Они быстро поняли — вместе на всю жизнь.

"Мы часто ездили на гастроли, путешествовали, проводили все время вдвоем, почти не расставаясь. Друзья нас в шутку даже называли сиамскими близнецами. Саша большой романтик. Ни одно свидание не проходило без романтических сюрпризов. Но однажды мы с мамой поехали в Кропивницкий, где я училась вокалу и работала в студии. И на некоторое время наши отношения прекратились. Но потом я вернулась во Львов, и мы снова были вместе. Я чувствовала, что Саша — мой человек, моя судьба", — призналась Руслана Лыжичко.

Как и предыдущая звездная парочка, Руслана и Александр сыграли свадьбу в 1996 году.

Владимир и Елена Зеленские

В сентябре Президент Украины и первая леди отпразднуют 20-летие брака. Они познакомились еще в школе в Кривом Роге. Елена перешла в гимназию, в которой учился ее будущий муж, в седьмом классе.

Владимир Зеленский признавался, что с его стороны это была любовь с первого взгляда. Однако его избранница утверждает, что даже не помнит первой встречи. Отношения пары стали романтичными, когда они случайно встретились по окончании школы.

До свадьбы пара встречалась восемь лет. Елена и Владимир не жили вместе.

"Мы были молоды и не собирались поскорее жениться. У меня не было таких мыслей: "Боже мой, почему он не делает мне предложение? Не дарит ли кольцо? Наверное, со мной что-то не так". Разговоры о свадьбе были, мы знали, что когда-то это сделаем. И дату назначили только когда увидели в нашем гастрольном графике свободный месяц", — рассказывала первая леди.

Свадьба Владимира и Елены Зеленских состоялась 6 сентября 2003 года. Уже 15 июля 2004-го родилась их дочь Александра. Девять лет спустя, 21 января 2013-го, на свет появился сын Кирилл.

Напомним, ранее мы рассказывали, что дочери Эминема, блогеру Гейли Джейд Скотт, сделали предложение руки и сердца. Также мы писали, что номинантка на премию "Оскар", американская актриса Эбигейл Бреслин, вышла замуж за уроженца Одессы.

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