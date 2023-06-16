Актор Олексій Суровцев освідчився своїй "колишній" на відкритті ветеринарної клініки

"Бородата котомамуля" Олексій Суровцев освідчується ексдружині Ксенії. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Український кіноактор Олексій Суровцев, відомий за серіалом "Слід" та шоу "Танці із зірками", привселюдно запропонував руку і серце своїй колишній дружині Ксенії. Свідками цієї неочікувної події стали кореспонденти Новини.LIVE.

"Виходь за мене вдруге!"

Освідчення відбулося 16 червня, під час відкриття ветеринарної клініки для безпритульних тварин, яку Суровцев заснував на базі свого зоопритулку.

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Порятунком тварин, які постраждали від бойових дій, актор займається з перших днів широкомасштабного російського вторгнення. Спільне волонтерство зблизило колишнє подружжя, і тепер Олексій і Ксенія вирішили знову одружитися.

"Багато хто з вас не знає, що ми два роки як розлучені. Але, знаєте, зараз саме час це виправляти. Виходь за мене вдруге!" — звернувся Олексій до Ксенії під час урочистого відкриття клініки "Бородата котомамуля" в Ірпені.

Після цього актор став на коліна і вручив Ксенії обручку.

Олексій Суровцев пропонує руку і серце колишній дружині Ксенії на відкритті веткліники для безпритульних тварин "Бородата котомамуля". Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев

Олексій Суровцев пропонує руку і серце колишній дружині Ксенії на відкритті веткліники для безпритульних тварин "Бородата котомамуля". Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев

Реакція Ксенії. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев

Поцілунок молодят. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев 1 / 4

Тарас Цимбалюк та Ольга Сумська вітають нареченого. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев

Згодом Ксенія Суровцева розповіла в Stories в своєму Instagram-акаунті, що пропозиція колишнього чоловіка стала для неї приємною несподіванкою.

Нагадаємо, 16 червня гурт ONUKA презентував свій новий кліп на пісню-оду воїнам та волонтерам.

Також стало відомо, що Оля Полякова оголосила щедру нагороду за копняка Баскову та Лепсу.