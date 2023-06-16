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Вместе спасали животных: украинский актер предложил руку и сердце бывшей жене

16 июня 2023 22:45
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин
Актер Алексей Суровцев сделал предложение своей "бывшей" на открытии ветеринарной клиники
"Бородатая котомамуля" Алексей Суровцев признается в любви экс-супруге Ксении. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин

Украинский киноактер Алексей Суровцев, известный по сериалу "След" и шоу "Танцы со звездами", публично предложил руку и сердце своей бывшей жене Ксении. Свидетелями этого неожиданного события стали корреспонденты Новини.LIVE.

"Выходи за меня во второй раз!"

Признание состоялось 16 июня, во время открытия ветеринарной клиники для бездомных животных, которую Суровцев основал на базе своего зооприюта.

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Спасением животных, пострадавших от боевых действий, актер занимается с первых дней широкомасштабного российского вторжения. Совместное волонтерство сблизило бывших супругов, и теперь Алексей и Ксения решили снова пожениться.

"Многие из вас не знают, что мы два года как разведены. Но, знаете, сейчас самое время это исправлять. Выходи за меня во второй раз!" — обратился Алексей к Ксении во время торжественного открытия клиники "Бородатая котомамуля" в Ирпене.

После этого актер встал на колени и вручил Ксении обручальное кольцо.

  • Алексей и Ксения Суровцевы
    Алексей Суровцев предлагает руку и сердце бывшей супруге Ксении на открытии ветклиники для бездомных животных "Бородатая котомамуля". Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев
  • Алексей и Ксения Суровцевы
    Алексей Суровцев предлагает руку и сердце бывшей супруге Ксении на открытии ветклиники для бездомных животных "Бородатая котомамуля". Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев
  • Реакция Ксении. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев
  • Алексей и Ксения Суровцевы
    Поцелуй жениха и невесты. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев
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Тарас Цымбалюк, Алексей Суровцев, Ольга Сумская
Тарас Цымбалюк и Ольга Сумская поздравляют жениха. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев

Впоследствии Ксения Суровцева рассказала в Stories в своем Instagram-аккаунте, что предложение бывшего мужа стало для нее приятной неожиданностью.

Напомним, 16 июня группа ONUKA презентовала свой новый клип на песню-оду воинам и волонтерам.

Также стало известно, что Оля Полякова объявила щедрую награду за пинок Баскову и Лепсу.

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