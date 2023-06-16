Війна в Україні: Оля Полякова оголосила щедру нагороду за копняка Баскову та Лепсу

Співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Співачка Оля Полякова замотивувала підписників відвісити копняка Баскову та Лепсу. Так зірка відреагувала на новину про те, що російські артисти платитимуть мільйон рублів за підібиту техніку ЗСУ.

На сторінці в Instagram Полякова оголосила нагроду за "теплий прийом" артистам-путіністам:

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Гарна пропозиція

Полякова сказала, що не вірить у фінансові можливості російських артистів. Тож вона, на відміну від них, пропонує справжні гроші.

"Хочу запропонувати вам те, що реально. За копняка Колі Баскову і за плювок в морду Лепсу — даю тисячу доларів одразу на карту. Знімаєте на відео — або як плюєте в морду одному, або як даєте під сраку другому. Неважливо кому і що. А якщо ще до цього додати "Слава Україні" – то дві", — коментує відео Полякова.

Українці одразу з ентузіазмом сприйняли новий челендж від співачки. Шоумен Андрій Бєдняков та модель Міла Кузнєцова також відгукнулися на пропозицію:

Скріншот: instagram.com/polyakovamusic/

Скріншот: instagram.com/polyakovamusic/

Нагадаємо, російський актор Михайло Єфремов хотів потрапити у "Вагнер" та воювати проти України.

Раніше стало відомо, що російський актор Микита Джигурда приєднався до окупантів на Донбасі.