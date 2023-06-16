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Оля Полякова оголосила щедру нагороду за копняка Баскову та Лепсу

16 червня 2023 17:24
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Війна в Україні: Оля Полякова оголосила щедру нагороду за копняка Баскову та Лепсу
Співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Оля Полякова замотивувала підписників відвісити копняка Баскову та Лепсу. Так зірка відреагувала на новину про те, що російські артисти платитимуть мільйон рублів за підібиту техніку ЗСУ.

На сторінці в Instagram Полякова оголосила нагроду за "теплий прийом" артистам-путіністам:

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Гарна пропозиція

Полякова сказала, що не вірить у фінансові можливості російських артистів. Тож вона, на відміну від них, пропонує справжні гроші.

"Хочу запропонувати вам те, що реально. За копняка Колі Баскову і за плювок в морду Лепсу — даю тисячу доларів одразу на карту. Знімаєте на відео — або як плюєте в морду одному, або як даєте під сраку другому. Неважливо кому і що. А якщо ще до цього додати "Слава Україні" – то дві", — коментує відео Полякова.

 

Українці одразу з ентузіазмом сприйняли новий челендж від співачки. Шоумен Андрій Бєдняков та модель Міла Кузнєцова також відгукнулися на пропозицію:

 

Скріншот: instagram.com/polyakovamusic/
Скріншот: instagram.com/polyakovamusic/

Нагадаємо, російський актор Михайло Єфремов хотів потрапити у "Вагнер" та воювати проти України.

Раніше стало відомо, що російський актор Микита Джигурда приєднався до окупантів на Донбасі.

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