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Реакция знаменитостей на гибель ребенка при обстреле пригорода Днепра

4 июня 2023 13:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Реакция знаменитостей на гибель ребенка при обстреле пригорода Днепра
Последствия обстрела пригорода Днепра. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Вечером субботы, 3 июня, оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Днепропетровской области. В результате разрушены дома в Подгородненской громаде. К сожалению, ночью спасатели извлекли тело двухлетнего ребенка.

Украинские знаменитости отреагировали в соцсетях на террористический акт со стороны РФ, сообщает Новини.LIVE.

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Андрей Бедняков

Реакция Андрея Беднякова на обстрел пригорода Днепра. Скриншот: Instagram/biedniakov

Наталья Могилевская

Реакция Натальи Могилевской на обстрел пригорода Днепра. Скриншот: Instagram//nataliya_mogilevskaya

Маша Ефросинина

Реакция Маши Ефросининой на обстрел пригорода Днепра. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Ольга Сумская

"Днепр, опять ужас! Тревога прозвучала после прилета... Люди не успели прийти в себя, как все произошло! Горе... Соболезнования семьям погибших", — написала актриса.

Наталка Денисенко

Реакция Наталки Денисенко на обстрел пригорода Днепра. Скриншот: Instagram/natalka_denisenko

Напомним, ранее мы писали, как отреагировали украинские звезды на обстрел Киева в Международный день защиты детей, во время которого погибла девятилетняя девочка. Также мы рассказывали, что актриса Ольга Сумская вступилась за охранника поликлиники, которого отправили в СИЗО.

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