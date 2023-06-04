Реакция знаменитостей на гибель ребенка при обстреле пригорода Днепра
Вечером субботы, 3 июня, оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Днепропетровской области. В результате разрушены дома в Подгородненской громаде. К сожалению, ночью спасатели извлекли тело двухлетнего ребенка.
Украинские знаменитости отреагировали в соцсетях на террористический акт со стороны РФ, сообщает Новини.LIVE.
Андрей Бедняков
Наталья Могилевская
Маша Ефросинина
Ольга Сумская
"Днепр, опять ужас! Тревога прозвучала после прилета... Люди не успели прийти в себя, как все произошло! Горе... Соболезнования семьям погибших", — написала актриса.
Наталка Денисенко
Напомним, ранее мы писали, как отреагировали украинские звезды на обстрел Киева в Международный день защиты детей, во время которого погибла девятилетняя девочка. Также мы рассказывали, что актриса Ольга Сумская вступилась за охранника поликлиники, которого отправили в СИЗО.