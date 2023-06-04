Регина Тодоренко прокомментировала слухи о своем разводе с мужем

Шоувумен Регина Тодоренко с мужем. Фото: росСМИ

В последнее время в сети ходят слухи о якобы разводе обладательницы украинского гражданства, одиозной шоувумен Регины Тодоренко с ее мужем, экс-участником группы Smash Владом Топаловым. Скандальная звездная парочка решила прокомментировать их в фаст-фуд забегаловке.

Соответствующее видео появилось в одном из Telegram каналов.

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Топалов снял видео, на котором он запечатлел, как скандальная пара проводит свободное время в Москве. Компанию им составил старший сын Майкл. На камеру Влад прокомментировал информацию о развале семьи.

"Несмотря на новости, Регина Петровна со мной не разводится", — заявил 37-летний Топалов.

Сама же уроженка Одесской области, сделавшая свой выбор, решила пошутить на эту тему. "Нет, мы расстаемся, просто мы в процессе", — отметила она. Подобная игра на камеру в очередной раз подтверждает, что звезды пиарятся на этой теме.

О звездной паре

Тодоренко и Топалов официально оформили свои отношения в октябре 2018 года. Уже 5 декабря у них родился сын Михаил, которого они часто называют Майклом. Сыграли свадьбу в Италии в июле 2019 года. В июле 2022-го у пары родился второй сын Мирослав.

Тодоренко продолжает молчать о войне и работать на федеральном канале НТВ, где она одна из судей шоу Маска. Компанию ей там составили путинисты Филипп Киркоров, Валерия и многие другие местные звездные пропагандисты.

Регина Тодоренко на федеральном телеканале РФ. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что участница шоу "Холостяк" расспрашивала за границей Тодоренко и Топалова о войне в Украине: что они ответили. Также мы писали, что блогер Алексей Дурнев высмеял Регину Тодоренко и Влада Топалова, которые собирались делать клизму.