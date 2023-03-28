Рекордний показник: скільки за місяць зібрав в кінотеатрах мультфільм "Мавка. Лісова пісня"

Показ мультфільму "Мавка. Лісова пісня"

Довгоочікувана українська анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня", робота над якою тривала не один рік, а бюджет склав рекордні 200 млн гривень, продовжує встановлювати рекорд у прокаті. Найкасовіший фільм за всю історію українського кінематографа наблизився до показника в 100 млн гривень бокс-офісу.

Про це у Facebook повідомляють творці мультфільму.

Подробиці

За чотири вікенди у кіно на анімаційну стрічку "Мавка. Лісова пісня", створений за мотивами однойменної п'єси Лесі Українки, було продано понад 779 тисяч квитків, а касові збори склали 98 млн 634 тисячі гривень.

Ще минулого тижня мультфільм став найуспішнішим українським фільмом за всю історію Незалежності. "Мавка. Лісова пісня" змогла обігнати такі комедії як "Я, ти, він, вона" (71 млн грн касових зборів), та дві частини "Скаженого весілля" (54,9 млн грн та 41,2 млн грн відповідно).

"Дякуємо усім, хто вже долучився до перегляду, й нагадуємо, що покази стрічки тривають. Приходьте у кіно усією родиною та не забувайте про сцену після титрів", — наголосили творці мультфільму.

Про "Мавка. Лісова пісня"

Стрічка мала вийти в прокат 29 грудня 2022 року, але через повномасштабну війну прем'єру довелося відкласти. Одразу після української прем'єри 2 березня розпочався широкий прокат мультфільму в Європі та в країнах Близького Сходу і Північної Африки. То ж у продюсерів сподівання на значні показники касових зборів у світі.

Над створенням образу головної героїні на екрані працювали: акторка Наталка Денисенко (озвучила Мавку), співачка Христина Соловій (заспівала у двох офіційних саундтреках фільму) та прима-балерина Катерина Кухар (наділила Мавку рухами та пластикою). Музику до мультфільму створив український гурт "ДахаБраха", а вбрання для головної героїні розроблено дизайнеркою і письменницею Ольгою Навроцькою.

Ключових героїв анімаційного фільму озвучили українські знаменитості: музичні виконавці Артем Пивоваров, DZIDZIO, Олег Скрипка, Юлія Саніна та акторки Наталія Сумська з Оленою Кравець.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Христина Соловій презентувала кліп до саундтреку мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Також ми писали, що зірковий волонтер Сергій Притула розповів, як він дублював Фролу у мультфільмі "Мавка. Лісова пісня".