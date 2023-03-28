Рекордный показатель: сколько за месяц собрал в кинотеатрах мультфильм "Мавка. Лесная песня"

Показ мультфильма "Мавка. Лесная песня"

Долгожданная украинская анимационная лента "Мавка. Лесная песня", работа над которой длилась не один год, а бюджет составил рекордные 200 млн гривен, продолжает устанавливать рекорд в прокате. Самый кассовый фильм за всю историю украинского кинематографа приблизился к показателю в 100 млн гривен бокс-офиса.

Об этом в Facebook сообщают создатели мультфильма.

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За четыре уикенда в кино на анимационную ленту "Мавка. Лесная песня", созданный по мотивам одноименной пьесы Леси Украинки, было продано более 779 тысяч билетов, а кассовые сборы составили 98 млн 634 тысяч гривен.

Еще на прошлой неделе мультфильм стал самым успешным украинским фильмом за всю историю Независимости. "Мавка. Лесная песня" смогла обогнать такие комедии как "Я, ты, он, она" (71 млн грн кассовых сборов), и две части "Сумасшедшей свадьбы" (54,9 млн грн и 41,2 млн грн соответственно).

"Благодарим всех, кто уже присоединился к просмотру, и напоминаем, что показы ленты продолжаются. Приходите в кино всей семьей и не забывайте о сцене после титров", — отметили создатели мультфильма.

О "Мавка. Лесная песня"

Лента должна была выйти в прокат 29 декабря 2022 года, но из-за полномасштабной войны премьеру пришлось отложить. Сразу после украинской премьеры 2 марта начался широкий прокат мультфильма в Европе и странах Ближнего Востока и Северной Африки. Так что у продюсеров надежды на значительные показатели кассовых сборов в мире.

Над созданием образа главной героини на экране работали актриса Наталья Денисенко (озвучила Мавку), певица Христина Соловий (спела в двух официальных саундтреках фильма) и прима-балерина Екатерина Кухар (наделила Мавку движениями и пластикой). Музыку к мультфильму создала украинская группа "ДахаБраха", а наряды для главной героини разработаны дизайнером и писательницей Ольгой Навроцкой.

Ключевых героев анимационного фильма озвучили украинские знаменитости: музыкальные исполнители Артем Пивоваров, DZIDZIO, Олег Скрипка, Юлия Санина и актрисы Наталья Сумская с Еленой Кравец.

Напомним, ранее мы писали, что певица Христина Соловий презентовала клип к саундтреку мультфильма "Мавка. Лесная песня". Также мы писали, что звездный волонтер Сергей Притула рассказал, как он дублировал Фролу в мультфильме "Мавка. Лесная песня".