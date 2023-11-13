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Рельєф поступово зникає — Гвоздьова вперше після мамопластики показалася без сорочки

13 листопада 2023 14:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Рельєф поступово зникає — Гвоздьова вперше після мамопластики показалася без сорочки
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцівниця Ілона Гвоздьова показала підписникам, в якій формі перебуває після операції зі збільшення грудей. Зірка зазначила, що зайвої ваги не набрала, але рельєф тіла поступово зникає.

Про це стало відомо з соцмережі танцівниці.

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Танцівниця Ілона Гвоздьова кілька тижнів тому зробила операцію зі збільшення грудей. Зірка готувалася до процедури кілька років: консультувалася, збирала гроші та шукала лікаря. Тепер Ілона поділилася з фоловерами фото, на якому позує без сорочки, але в бандажі, який має носити під час реабілітації.

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Три тижні без спорту і режим "хом'як" наче не сильно відобразився на фігурі, хоча рельєф поступово зникає", — підписала фото зірка.

Гвоздьова раніше розповіла, що операція зі мамопластики коштує в країні 3-5 тисяч євро. Зірка зазначила, що плакала від щастя, коли після процедури зрозуміла, що наблизилася до омріяних форм.

"Я не пʼяна, я щаслива!!! Дякую усій команді лікарів та медичним працівникам клініки за увагу, турботу і професіоналізм. Ну і, звісно, дякую своєму чоловіку, який поводиться зі мною, наче з кришталевою лялечкою — це так приємно! Знаю, що мене чекає складний період реабілітації, але вже зараз я ЩАСЛИВА", — прокоментувала Гвоздьова.

Через суворий режим, зізналася зірка, найбільше їй не вистачає обіймів близьких, особливо дітей. Артистка розповіла, що зможе повернутися до танців вже за кілька місяців.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова збільшила груди і показалася після наркозу.

Раніше Ілона Гвоздьова показала імпланти.

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