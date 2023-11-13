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Рельеф постепенно исчезает — Гвоздева впервые после маммопластики позировала без рубашки

13 ноября 2023 14:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Рельеф постепенно исчезает – Гвоздева впервые после маммопластики показалась без рубашки
Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцовщица Илона Гвоздева показала подписчикам, в какой форме находится после операции по увеличению груди. Звезда отметила, что лишний вес не набрала, но рельеф тела постепенно исчезает.

Об этом стало известно из соцсети танцовщицы.

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Танцовщица Илона Гвоздева несколько недель назад сделала операцию по увеличению груди. Звезда готовилась к процедуре несколько лет: консультировалась, собирала деньги и искала врача. Теперь Илона поделилась с фолловерами фото, на котором позирует без рубашки, но в бандаже, который должна носить во время реабилитации.

 

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Три недели без спорта и режим "хомяк" вроде бы не сильно отразились на фигуре, хотя рельеф постепенно исчезает", — подписала фото звезда.

Гвоздева ранее рассказала, что операция по маммопластике стоит в стране 3-5 тысяч евро. Звезда отметила, что плакала от счастья, когда после процедуры поняла, что приблизитесь к желанным формам.

"Я не пьяная, я счастливая!!! Спасибо всей команде врачей и медицинским работникам клиники за внимание, заботу и профессионализм. Ну и, конечно, спасибо мужу, который обращается со мной, как с хрустальной куколкой — это так приятно! Знаю, что меня ждет сложный период реабилитации, но уже сейчас я счастлива", — прокомментировала Гвоздева.

Из-за сурового режима звезда призналась, что больше всего ей не хватает объятий близких, особенно детей. Артистка рассказала, что сможет вернуться к танцам уже через несколько месяцев.

Напомним, Илона Гвоздева увеличила грудь и появилась после наркоза.

Ранее Илона Гвоздева показала импланты.

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