Рельеф постепенно исчезает – Гвоздева впервые после маммопластики показалась без рубашки

Рельеф постепенно исчезает — Гвоздева впервые после маммопластики позировала без рубашки
Танцовщица Илона Гвоздева показала подписчикам, в какой форме находится после операции по увеличению груди. Звезда отметила, что лишний вес не набрала, но рельеф тела постепенно исчезает.
Об этом стало известно из соцсети танцовщицы.
Илона Гвоздева показала, как выглядит после пластической операции
Танцовщица Илона Гвоздева несколько недель назад сделала операцию по увеличению груди. Звезда готовилась к процедуре несколько лет: консультировалась, собирала деньги и искала врача. Теперь Илона поделилась с фолловерами фото, на котором позирует без рубашки, но в бандаже, который должна носить во время реабилитации.
"Три недели без спорта и режим "хомяк" вроде бы не сильно отразились на фигуре, хотя рельеф постепенно исчезает", — подписала фото звезда.
Гвоздева ранее рассказала, что операция по маммопластике стоит в стране 3-5 тысяч евро. Звезда отметила, что плакала от счастья, когда после процедуры поняла, что приблизитесь к желанным формам.
"Я не пьяная, я счастливая!!! Спасибо всей команде врачей и медицинским работникам клиники за внимание, заботу и профессионализм. Ну и, конечно, спасибо мужу, который обращается со мной, как с хрустальной куколкой — это так приятно! Знаю, что меня ждет сложный период реабилитации, но уже сейчас я счастлива", — прокомментировала Гвоздева.
Из-за сурового режима звезда призналась, что больше всего ей не хватает объятий близких, особенно детей. Артистка рассказала, что сможет вернуться к танцам уже через несколько месяцев.
Напомним, Илона Гвоздева увеличила грудь и появилась после наркоза.
Ранее Илона Гвоздева показала импланты.
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