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"Мені страшно": Ілона Гвоздьова призначила дату операції та показала імпланти

19 вересня 2023 08:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Мені страшно": Ілона Гвоздьова призначила дату операції та показала імпланти
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцівниця Ілона Гвоздьова відкрито ділиться з підписниками подробицями підготовки до пластичної операції. Цього разу зірка розповіла про свої емоції перед важливою подією та зізналася, що вже навіть призначила дату процедури.

Про це Гвоздьова написала у своєму Instagram.

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Танцівниця зізналася фоловерам, що нервує і багато вивчає тему. Ілона розповіла, що намагалася покращити свій стан природними методами.

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Мені приємно, що є жінки-однодумці. З плином часу мої думки щодо збільшення грудей мене більше турбували. І нарешті я зважилась. Звісно, мені страшно, є наслідки, як буде проходити операція і все таке інше. Але я дуже розсудливо підійшла до цього питання. Я буду ділитися всіма етапами", — сказала підписникам Гвоздьова.

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Вже за кілька годин Ілона вийшла від пластичного хірурга, і заявила, що дуже щаслива і розповіло, що вони навіть призначили дату операції. Зірка показала фото, на якому гордо позує з імплантами.

Підписникам Ілона розповіла, що знає, як багато жінок мають схожу проблему, тому відкрито вирішила розповісти про свй шлях.

Гвоздьова запостила світлину, на якій позує у вечірній сукні. За словами Ілони, вона раніше мала бюст, який її цілком влаштовував, але стрес, народження дітей, великі спортивні навантаження, вплинули на форму грудей.

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Думала, коли нарешті закінчиться творча і фізична фаза та вигодування діточок, я зможу повернути чи хоча наблизитися до бажаної форми. Та сталося як сталося. Зате у мене здорові дітки і я у творчому плані максимально реалізована, отже прийшов час згадати про себе", — пише танцівниця.

За словами зірки, вона за останні роки лише два рази наближалася до омріяних форм: під час вагітності та вигодування дітей. Тож зараз Гвоздьова вирішила радикально вирішити питання.

"Коли я зрозуміла, що всі можливі природні фактори я випробувала, я почала думати про хірургічне втручання і досконало вивчати цей момент. На сприйняття, ознайомлення та роздуми у мене пішло три роки. Консультації у багатьох лікарів, розмови з подругами і безкінечні розглядання себе у дзеркалі", — сказала танцівниця.

Раніше учасниця Spice Girls розповіла, чи користувалася послугами пластичного хірурга.

Нагадаємо, невістка Кім Кардаш'ян продемонструвала фігуру після того, як позбулася імплантів.

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