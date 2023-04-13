Репер Позитив розкрив свої улюблені українські страви та розповів, чим би пригостив іноземця

Музикант Олексій Завгородній (репер POZITIFF). Фото: колаж Новини.LIVE

Репер Олексій Завгородній (POZITIFF), більш відомий як ексучасник гурту "Время и Стекло", зізнався, які українські страви займають особливе місце в його кулінарному рейтингу.

Гастрономічними уподобаннями Позитив поділився залаштунками телешоу "Я люблю Україну", повідомляє "ТЕТ".

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"Грибна юшка, банош зі шкварками та бринзою, котлета по-київськи — і це тільки перші страви, які згадав. Українська кухня смачна, поживна та щоразу — вибух задоволення", — розповів POSITIFF.

А ось для знайомства іноземця з Україною та її кухнеюрепер запропонував червоний борщ з копченою грушею, сливою та пампушками на реберцях, аби викликати справжній "культурний шок" у гостя та заохотити його познайомитися з нашою країною ще більше.

"Не уявляю свого життя без м'ясної полядвиці. Стільки варіацій приготування, моя слабкість", — зізнався Олексій Завгородній.

Полядвиця — це в'ялене філе вирізка або філе ковбаса. Робиться з яловичини, іноді свинини або конини (це більше варіант татар). Найкращим способом приготування традиційно вважається копчення, може вживатися сирою.

Філе зі свинини, яку перед цим солять, натирають часником, перцем і іншими запашними приправами. Для зав'ялювання заштовхують в гладку кишку або щільно обтискають та обв'язують полотном і вішають у сухому місці. Іноді перед зав'ялюванням тримають в розсолі. Це страва польської, білоруської та кухні заходу України.

Полядвиця — страва польської, білоруської та кухні заходу України. Фото: google.com

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Оля Полякова разом з зіркою шоу "МастерШеф", кухарем Владом Міцкевічем, поділились рецептом унікальної паски. Також ми розповідали, чим годують політиків та знаменитостей в Укрзалізниці.