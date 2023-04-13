Рэпер Позитив раскрыл свои любимые украинские блюда и рассказал, чем бы угостил иностранца

Музыкант Алексей Завгородний (рэпер POZITIFF). Фото: коллаж Новости.LIVE

Рэпер Алексей Завгородний (POZITIFF), более известный как экс-участник группы "Время и Стекло", признался, какие украинские блюда занимают особое место в его кулинарном рейтинге.

Гастрономическими предпочтениями Позитив поделился закулисами телешоу "Я люблю Украину", сообщает "ТЕТ".

Читайте также:

"Грибная уха, банош со шкварками и брынзой, котлета по-киевски — и это только первые блюда, которые вспомнил. Украинская кухня вкусная, питательная и каждый раз — взрыв удовольствия", — рассказал POSITIFF.

А вот для знакомства иностранца с Украиной и ее кухней репер предложил красный борщ с копченой грушей, сливой и пышками на ребрышках, чтобы вызвать настоящий "культурный шок" у гостя и поощрить его познакомиться с нашей страной еще больше.

"Не представляю своей жизни без мясной полендвицы. Столько вариаций приготовления, моя слабость", — признался Алексей Завгородний.

Полендвица — это вяленое филе вырезка или филе колбаса. Производится из говядины, иногда свинины или конины (это больше вариант татар). Наилучшим способом приготовления традиционно считается копчение, может употребляться сырым.

Филе из свинины, которую перед этим солят, натирают чесноком, перцем и другими душистыми приправами. Для увядания заталкивают в гладкую кишку или плотно обжимают и обвязывают полотном и вешают в сухом месте. Иногда перед завяливанием держат в рассоле. Это блюдо польской, белорусской и кухни Запада Украины.

Полендвица — блюдо польской, белорусской и кухни запада Украины. Фото: google.com

Напомним, ранее мы писали, что певица Оля Полякова вместе со звездой шоу "МастерШеф", поваром Владом Мицкевичем, поделились рецептом уникальной паски. Также мы рассказывали, чем кормят политиков и знаменитостей в Укрзализныце.