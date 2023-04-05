Репер Позитив зізнався, що йому допомагає боротися зі стресом
Повномасштабна війна змінила життя мільйонів українців. Кривава політика Кремля, а також особисті проблеми позначаються також і на загальному психологічному стані.
Колишній учасник гурту "Время и Стекло", репер Олексій Завгородній (POSITIFF), за лаштунками проєкту "єПитання" розповів, що саме йому допомагає боротися зі стресом.
Подробиці
"Я вмикаю музику. Думаю, що це зараз найголовніша штука, аби відволіктися. Частіше за все джаз, соул, фанк 1970-х чи сучасний український фанк. Також дивлюся подкасти. Або полюбляю увімкнути стендапи американських артистів. Раджу послухати Дейва Шапела, Ендрю Шульца та Джо Рогана. Також у подоланні стресу допомагає солодке. Зізнаюсь, я зараз на дієті, але можна з’їсти чорний шоколад, банан чи безглютенове печиво, і все буде добре", — зізнався Позитив.
Репер зазначив, що останнім часом йому було важко писати пісні.
"Коли я відокремився від усіх продюсерів, то було справді складно. Але зараз перебуваю в процесі того, аби зробити свою творчість стабільною і кльовою. Важливо спілкуватися з друзями та сім’єю, мати людей, які завжди підтримають. І, головне, щоб поруч була класна команда! І в мене така є", — підсумував Позитив.
Нагадаємо, раніше ми писали, скільки Позитив витрачає грошей на місяць та чи дружить з Потапом. Також ми розповідали, що співачки Оля Полякова, Анна Трінчер та репер POSITIFF презентували спільну композицію "Шлях до перемоги".