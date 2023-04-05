Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Репер Позитив зізнався, що йому допомагає боротися зі стресом arrow

Репер Позитив зізнався, що йому допомагає боротися зі стресом

5 квітня 2023 12:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Репер Олексій Завгородній (POSITIFF)
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Повномасштабна війна змінила життя мільйонів українців. Кривава політика Кремля, а також особисті проблеми позначаються також і на загальному психологічному стані.

Колишній учасник гурту "Время и Стекло", репер Олексій Завгородній (POSITIFF), за лаштунками проєкту "єПитання" розповів, що саме йому допомагає боротися зі стресом. 

Читайте також:

Подробиці 

"Я вмикаю музику. Думаю, що це зараз найголовніша штука, аби відволіктися. Частіше за все джаз, соул, фанк 1970-х чи сучасний український фанк. Також дивлюся подкасти. Або полюбляю увімкнути стендапи американських артистів. Раджу послухати Дейва Шапела, Ендрю Шульца та Джо Рогана. Також у подоланні стресу допомагає солодке. Зізнаюсь, я зараз на дієті, але можна з’їсти чорний шоколад, банан чи безглютенове печиво, і все буде добре", — зізнався Позитив. 

Репер зазначив, що останнім часом йому було важко писати пісні.

"Коли я відокремився від усіх продюсерів, то було справді складно. Але зараз перебуваю в процесі того, аби зробити свою творчість стабільною і кльовою. Важливо спілкуватися з друзями та сім’єю, мати людей, які завжди підтримають. І, головне, щоб поруч була класна команда! І в мене така є", — підсумував Позитив. 

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки Позитив витрачає грошей на місяць та чи дружить з Потапом. Також ми розповідали, що співачки Оля Полякова, Анна Трінчер та репер POSITIFF презентували спільну композицію "Шлях до перемоги".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB