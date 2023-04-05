Репер Позитив зізнався, що йому допомагає боротися зі стресом

Репер Олексій Завгородній (POSITIFF)

Повномасштабна війна змінила життя мільйонів українців. Кривава політика Кремля, а також особисті проблеми позначаються також і на загальному психологічному стані.

Колишній учасник гурту "Время и Стекло", репер Олексій Завгородній (POSITIFF), за лаштунками проєкту "єПитання" розповів, що саме йому допомагає боротися зі стресом.

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Подробиці

"Я вмикаю музику. Думаю, що це зараз найголовніша штука, аби відволіктися. Частіше за все джаз, соул, фанк 1970-х чи сучасний український фанк. Також дивлюся подкасти. Або полюбляю увімкнути стендапи американських артистів. Раджу послухати Дейва Шапела, Ендрю Шульца та Джо Рогана. Також у подоланні стресу допомагає солодке. Зізнаюсь, я зараз на дієті, але можна з’їсти чорний шоколад, банан чи безглютенове печиво, і все буде добре", — зізнався Позитив.

Репер зазначив, що останнім часом йому було важко писати пісні.

"Коли я відокремився від усіх продюсерів, то було справді складно. Але зараз перебуваю в процесі того, аби зробити свою творчість стабільною і кльовою. Важливо спілкуватися з друзями та сім’єю, мати людей, які завжди підтримають. І, головне, щоб поруч була класна команда! І в мене така є", — підсумував Позитив.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки Позитив витрачає грошей на місяць та чи дружить з Потапом. Також ми розповідали, що співачки Оля Полякова, Анна Трінчер та репер POSITIFF презентували спільну композицію "Шлях до перемоги".