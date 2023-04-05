Рэпер Позитив признался, что ему помогает бороться со стрессом

Рэпер Алексей Завгородний (POSITIFF)

Полномасштабная война изменила жизнь миллионов украинцев. Кровавая политика Кремля, а также личные проблемы сказываются и на общем психологическом состоянии.

Бывший участник группы "Время и Стекло", рэпер Алексей Завгородний (POSITIFF) за кулисами проекта "єПитання" рассказал, что именно ему помогает бороться со стрессом.

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"Я включаю музыку. Думаю, что это сейчас самая главная штука, чтобы отвлечься. Чаще всего джаз, соул, фанк 1970-х или современный украинский фанк. Также смотрю подкасты. Или люблю включить стендапы американских артистов. Советую послушать Дейва и Джо Рогана. Также в преодолении стресса помогает сладкое. Признаюсь, я сейчас на диете, но можно съесть черный шоколад, банан или безглютеновое печенье, и все будет хорошо", — признался Позитив.

Рэпер отметил, что в последнее время ему было тяжело писать песни.

"Когда я отделился от всех продюсеров, то было действительно сложно. Но сейчас нахожусь в процессе того, чтобы сделать свое творчество стабильным и клевым. Важно общаться с друзьями и семьей, иметь людей, которые всегда поддержат. И, главное, чтобы рядом была классная команда! И у меня такая есть", — подытожил Позитив.

Напомним, ранее мы писали, сколько Позитив тратит денег на месяц и дружит ли с Потапом. Также мы рассказывали, что певицы Оля Полякова, Анна Тринчер и рэпер POSITIFF презентовали совместную композицию "Шлях до перемоги".