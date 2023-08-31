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Реперка alyona.alyona бере творчу паузу

31 серпня 2023 18:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Реперка alyona.alyona бере творчу паузу
Реперка alyona.alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Реперка Alyona Alyona змусила прихильників хвилюватися. Зірка повідомила, що бере творчу паузу через проблеми зі здоров'ям.

Про це реперка написала у своєму Instagram.

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Реперка Alyona Alyona не хоче розкривати всі подробиці свого стану, але зізнається, що постійний перетин кордону витягнув із неї всі сили — як моральні, так і фізичні. В результаті це вдарило по здоров‘ю.

 

Реперка alyona.alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

 

Реперка alyona.alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

 

Реперка alyona.alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

 

Реперка alyona.alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

"Планую в листопаді витратити місяць на відновлення сил організму. У грудні хочу присвятити місяць творчості. Що буде в січні — ще не вирішила, але знаю точно, що на ці три місяці я не зникну з публічного поля. Я буду виходити в сторіз, розповідати, як я, що зі мною відбувається, і взагалі, що говорять мої аналізи тощо. Але я не буду давати концерти (можливо, тільки якісь винятки). За останні півтора року я дуже мало приділяла часу тому, що турбує особисто мене. Особливо здоров‘ю. І пережиті стреси почали вилазити боком — це я можу констатувати точно. Хочу себе підлампічити", — говорить зірка.

У коментарях прихильники підтримали артистку і запевнили, що будуть чекати її повернення, а колега реперки, співачка MamaRika розповіла, що теж останнім часом скаржиться на здоров’я.

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