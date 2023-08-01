Реперка alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Реперка alyona alyona приїхала в Донецьку область. Знаменитість побувала у Слов'янську та Краматорську.

В Instagram зірка поділилася кадрами, зробленими під час її поїздки.

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Реперка зізналася, що тривалий час мала хибне уявлення про людей і життя на Донеччині. За словами alyona alyona, вона ніколи не могла б подумати, що буде розкривати цей край саме з такого боку.

Реперка alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

"Колись, ще за "царя Гороха", ми, тінейджери, тусили в чатах, де був мікс населення України. Саме там я, дівчинка із центрального регіону, стріла хлопців із Горлівки та Макіївки. Тепер я розумію, в яких "місцях" перебували та чому мали стільки вільного часу. Але тоді я зробила величезний висновок про регіон через їхню масову неадекватну поведінку, і заблокувала для себе увагу до тих місцин. А потім почалася війна. Ми з дівчатами в садочку масово збирали допомогу для АТО, малюнки дітей, гуманітарну допомогу для переселенців, але зовсім не перетиналися з реальними людьми зі Сходу. Згодом сімʼя звідти стала нашими сусідами. Гарні, добрі люди. Яких я пізнала у волонтерському центрі після 24.02.2022…", — пригадує alyona alyona.

Цього разу артистка побачила будівлі, вулиці, ходила в магазини, дивилася на людей і уважно їх слухала: міміка, очі, жести, інтонації. І звуки вибухів не вщухають для них уже багато років.

Реперка alyona alyona розповіла про враження від поїздки на Донбас. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Реперка alyona alyona розповіла про враження від поїздки на Донбас. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Реперка alyona alyona розповіла про враження від поїздки на Донбас. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Реперка alyona alyona розповіла про враження від поїздки на Донбас. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Реперка alyona alyona розповіла про враження від поїздки на Донбас. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Реперка alyona alyona розповіла про враження від поїздки на Донбас. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

"Це не просто міста й села. Це військові міста й села. А головне — це українські міста й села. Вони борються. І вони поборють! І ми всі разом поборемо. І залишимось єдними, хто б нас не ділив", — розповіла зірка.

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