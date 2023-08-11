Реперка alyona alyona подякувала Остапчуку за "хвилю любові": шоумен відповів

Реперка alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Після скандального випуску проекту ведучого Володимира Остапчука, реперка alyona alyona висловила власну думку про про жіночу красу. Артистка залишила комент подяки під дописом шоумена.

Остапчук відреагував у соціальній мережі.

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"За обмеженого обідно"

Нещодавно у своїй програмі Володимир Остапчук разом з іншими зірковими колегами обговорювали жінок. Хвиля обурення українок прокотилася у мережі. Щоб пояснити власну думку, шоумен написав емоційний пост, в якому викривав своїх колег, які теж часом роблять неоднозначні висловлювання.

Володимир Остапчук. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

Реперка alyona alyona відреагувала на скандал:

"А я тобі вдячна, усім вам з того уривку, за те, що ви запустили таку хвилю любові до себе в суспільстві в цілому і серед жінок. Так мало статися, щоб хтось почав цінувати себе ще більше. Хейт був, є і буде. Навіть під цим моїм коментом. Ще раз дякую", — прокоментувала допис зірка.

Володимир відповів колезі:

"Ти 10/10, але за обмеженого обідно", — написав у соцмережі теледучий.

Нагадаємо, зіркові чоловіки обговорили жінок та взаємини з ними в шоу "Мекнув — питайте". Найбільше обурив користувачів мережі фрагмент з відповідями про зовнішність жінок. Чоловіки негативно відповіли на те, чи нормально, що в дівчини може бути волосся на тілі. Чоловіки заявили, що їм не подобаються непоголені жінки і що, на їхню думку, дівчата, які мають рослинність на тілі, не можуть бути привабливими.

Володимир Остапчук. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

Нагадаємо, Маша Єфросиніна топлес дала відсіч Остапчуку.

Раніше Остапчук та Позитив прокоментували свої образливі слова у бік жінок.