Реперка alyona.alyona бере творчу паузу

Рэперша alyona.alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Рэперша Alyona Alyona заставила поклонников волноваться. Звезда сообщила, что берет творческую паузу из-за проблем со здоровьем.

Об этом рэперша написала в своем Instagram.

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Рэперша Alyona Alyona не хочет раскрывать все подробности своего состояния, но признает, что постоянное пересечение границы истощило ее — как морально, так и физические. В результате это отразилось на здоровье.

Рэперша alyona.alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Рэперша alyona.alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Рэперша alyona.alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Рэперша alyona.alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

"Планирую в ноябре потратить месяц на восстановление сил организма. В декабре хочу посвятить месяц творчеству. Что будет в январе — еще не решила, но знаю точно, что на эти три месяца я не исчезну с публичного поля. Я буду выходить в сторис, рассказывать, как я, что со мной происходит, и вообще, что говорят мои анализы и т.д. Но я не буду давать концерты (возможно, только какие-то исключения). За последние полтора года я очень мало уделяла времени тому, что беспокоит лично меня. Особенно здоровью. И пережитые стрессы начали вылезать боком — это я могу констатировать точно. Хочу себя подлампичить", — говорит звезда.

В комментариях поклонники поддержали артистку, и заверили, что будут ждать ее возвращения, а коллега рэперши, певица MamaRika рассказала, что тоже в последнее время жалуется на здоровье.

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