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Рецепт смачної та гнучкої паски від Олі Полякової та Влада Міцкевича

13 квітня 2023 13:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Рецепт смачної та гнучкої паски від Олі Полякової та Влада Міцкевича
Співачка Оля Полякова та кухар Влад Міцкевіч. Скриншот: YouTube/Оля Полякова
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні, співачка Оля Полякова разом з зіркою шоу "МастерШеф", кухарем Владом Міцкевічем готували паску. Артистка порадила всім підписникам дочекатися виходу відео і взяти цей рецепт за основу. Бо, за словами Олі, найсмачнішої та найвдалішою за структурою паски вона не їла. 

Відео з покроковим приготуванням головної страви Великодня з'явилось на YouTube-каналі Полякової. 

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Для опари знадобляться: 100 мл молока, 100 г борошна та 7,5 г сухих дріжджів або 40 г живих. Опару на 30-40 хвилин ставимо у тепле місце. 

Інгредієнти для тіста

  • 6 яєць: 6 жовтків, 4 білки (3 білки, якщо яйця великі);
  • 100 г цукру в жовтки;
  • 100 г цукру в білки;
  • 400 г борошна;
  • 150 г вершкового масла;
  • цедра одного лимона;
  • цедра одного апельсина;
  • ваніль;
  • 3 г солі;
  • родзинки, замочені у чорному ромі або у воді.

Випікати спочатку 10 хв при 170-180º, потім 30 хвилин при 160º.

Для глазурі, за словами Полякової та Міцкевича, вам знадобляться 200 г згущеного молока, 150 г цукрової пудри та 150 г сухого молока.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нове кулінарне телешоу з Олею Поляковою спричинило неоднозначну реакцію в соцмережах. Також ми розповідали, як пофарбувати яйця на Великдень за допомогою рису.

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