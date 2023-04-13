Рецепт вкусной и гибкой паски от Оли Поляковой и Влада Мицкевича
Накануне, певица Оля Полякова вместе со звездой шоу "МастерШеф", поваром Владом Мицкевичем готовили паску. Артистка посоветовала всем подписчикам дождаться выхода видео и взять этот рецепт за основу. Потому что, по словам Оли, самой вкусной и удачной по структуре паски она не ела.
Видео с пошаговым приготовлением главного блюда Пасхи появилось на YouTube-канале Поляковой.
Для опары понадобятся: 100 мл молока, 100 г муки и 7,5 г сухих дрожжей или 40 г живых. Опару на 30-40 минут ставим в теплое место.
Ингредиенты для теста
- 6 яиц: 6 желтков, 4 белка (3 белка, если яйца крупные);
- 100 г сахара в желтки;
- 100 г сахара в белках;
- 400 г муки;
- 150 г сливочного масла;
- цедра одного лимона;
- цедра одного апельсина;
- ваниль;
- 3 г соли;
- изюм, замоченный в черном роме или в воде.
Выпекать сначала 10 мин при 170-180º, затем 30 минут при 160º.
Для глазури, по словам Поляковой и Мицкевича, вам понадобятся 200 г сгущенки, 150 г сахарной пудры и 150 г сухого молока.
Напомним, ранее мы писали, что новое кулинарное телешоу с Олей Поляковой повлекло за собой неоднозначную реакцию в соцсетях. Также мы рассказывали, как покрасить яйца на Пасху с помощью риса.