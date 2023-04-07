Полякова розповіла, в яких умовах живе молодша донька в Англії, та хто за нею доглядає

Співачка Оля Полякова та її молодша донька Аліса. Фото: колаж Новини.LIVE

Від початку повномасштабної війни багато знаменитостей вивезли своїх дітей за кордон. Через повітряні тривоги та небезпеку на Батьківщині, деякі з них пішов навчатися в інших країнах. Серед них і доньки співачки Олі Полякової.

В новому випуску YouTube-шоу "Дорослі дівчата" артистка розповіла про те, в яких умовах живе 11-річна Аліса.

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Під час повномасштабної війни Полякова зрозуміла, що навчатися у бомбосховищах або онлайн для молодшої доньки не варіант. Тому вона поставила перед Алісу перед фактом, що та поїде навчатися до елітної школи-пансіону під Лондоном. У Великій Британії їх називають бордингами.

Дівчина не хотіла їхати, але під час особистої бесіди Поляковій вдалося пояснити, навіщо вона це робить. Рішення Олі та чоловікові Вадиму далося не просто. Втім, як розповіла Полякова, зараз до Великої Британії переїхала її матір Світлана Іванівна. Що підняло настрій Алісі, яка нарешті тепер має власну кімнату в далекій країні.

"Моїй Алісі завжди необхідний особистий простір, а в бордингу це неможливо. Вісім дівчаток в кімнаті, неможливість навіть на секунду знаходитися наодинці. Для неї це взагалі стрес. Можеш уявити, коли вона поїхала до мами, вона в цьому місті орендувала малесеньку квартиру, далеко від Лондону. Але дуже добре, що вони там поруч. І коли моя мама забрала її в цю квартиру, Аліса одразу обладнала собі кімнату і три дні звідти не виходила. Для неї це дуже важливо", — розповіла Полякова.

Скріншот з шоу "Дорослі дівчата", YouTube/Маша Єфросиніна

Відзначимо, що старша донька Полякової, Марія, також живе у Великій Британії. Дівчина вступила до одного з вишів, але у соцмережах більше викладає фото та відео зі своїм бойфрендом.

Фрагмент у відео — з 16:45

Нагадаємо, раніше ми писали, що Маша Єфросиніна та Оля Полякова вирішили урізноманітнити формат шоу "Дорослі дівчата", випуски якого набирають сотні тисяч переглядів. Так, на чергових зйомках зіркові подруги одягнули одна одну.

Також ми розповідали, що Полякова презентувала перший кліп за останній рік, в якому зробила акцент на свою фігуру.