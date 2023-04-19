Режисер Квентін Тарантіно заявив, що готовий завершити кар’єру

Квентін Тарантіно заявив, що готовий піти з кіноіндустрії. Фото: REUTERS

Квентін Тарантіно заявив, що готовий завершити 30-річну режисерську кар'єру після свого фільму "Кінокритик".

Кінорежисер завжди казав, що хоче зняти десять фільмів або піти на пенсію до 60 років. Про це пише NME.

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У Квентіна на рахунку зараз дев'ять стрічок (якщо рахувати два фільми "Убити Білла" як один).

"Це не викарбувано на камені, але це план. Якщо я дійду до десятого, добре попрацюю і не зіпсую, що ж, це звучить як хороший спосіб завершити стару кар’єру. Якщо пізніше я натраплю на хороший фільм, я не буду його робити лише тому, що сказав, що не буду. Але 10 і готово, залишаючи їм бажання більше — це звучить правильно", — зазначив Тарантіно.

Тарантіно в інтерв'ю зізнався, що режисери з віком "втрачають свій блиск" і він не хотів би мати навіть однієї поганої картини у своїй фільмографії, адже, за його словами, одна погана кінострічка зіпсує три хороших.

Хто такий Тарантіно

Квентін Тарантіно — один із найвідоміших режисерів Голлівуду. Лауреат двох премій "Оскар" за найкращий сценарій за "Кримінальне чтиво" та "Джанго вільний", три номінації за найкращого режисера та одна — за найкращий фільм.

Попри те що американський режисер планує піти з кіно, Тарантіно хоче спробувати себе й в інших кіносферах — він розповів в інтерв'ю, що хотів би зрежисувати мінісеріал чи виставу. У 2021 році Квентін опублікував свій перший роман — "Одного разу в Голлівуді".

Новини.LIVE згадає фільми Тарантіно, які стали спадщиною світового кінематографа.

Скажені пси (1992)

Психологічна драма з кримінальним сюжетом — перший повнометражний фільм Квентіна Тарантіно. В ньому режисер започаткував свій фірмовий стиль: яскраві діалоги, нелінійний розвиток сюжету, спритні стрибки назад і вперед у часі, щоб виявляти нові деталі або грані героїв.

Кримінальне чтиво (1994)

Одна з найвідоміших робіт Квентіна Тарантіно. У рейтингу найкращих фільмів усіх часів за версією IMDb вона займає восьму сходинку "Кримінальне чтиво" вважається важливою віхою в історії кінематографа, що дала відчутний імпульс розвитку незалежного американського кіно.

Вбити Білла (2003-2004)

У двох фільмах, які також принесли чималий світовий бокс-офіс, застосовані всі фірмові фішки Тарантіно: яскраві персонажі, майстерні діалоги та унікальний сценарій.

Ці стрічки містять жорстокі бойові сцени у найкращих традиціях азійського самурайського кіно та фільмів про кунг-фу. Тарантіно взагалі не використовував комп'ютерні спецефекти. Навіть кров розбризкували за допомогою презервативів з бутафорською кров'ю. А за два фільми її пролилося чимало — понад 1700 літрів.

Джанґо вільний (2012)

Вестерн, головні ролі в якому зіграли Джеймі Фокс, Леонардо Ді Капріо та Крістоф Вальц приніс Квентіну Тарантіно другий "Оскар" за сценарій. Втім, він знову програв в номінації "Найкращий режисер".

Тарантіно зняв фільм під враженнями від італійського вестерну "Джанго" 1960-х років від режисера Серджо Корбуччі. Він відомий надмірною жорстокістю і навіть заборонено в деяких країнах. Найбільш вражаюча сцена показує, як ченцю відрізають вухо і змушують його з'їсти.

Одного разу в… Голлівуді (2019)

Зібрати на одному знімальному майданчику зірок першого ешелону для Квентіна не проблема. Участь в проєкті взяли оскароносні Леонардо Ді Капріо та Бред Пітт. Компанію їм склала титулована австралійська акторка Марго Роббі.

Стрічка розповідає історію про телевізійного актора Ріка Долтона 1969 року в Лос-Анджелесі та його дублера Кліффа Бута, і як вони просуваються через мінливу кіноіндустрію. Світова прем'єра стрічки відбулася на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі.

Нагадаємо, зірку кіно та театру Лію Ахеджакову, яка народилась в українському місті Дніпро, в Росії внесли до "чорного списку" та звільнили з її основного місця роботи. Тепер на 84-річну акторку написали донос в генеральну прокуратуру країни-терориста. Генпрокуратуру РФ просять визнати Ахеджакову "іноагентом" та порушити стосовно неї кілька кримінальних справ, включаючи держзраду.