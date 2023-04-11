В росії вимагають визнати Лію Ахеджакову "іноагентом" та звинуватити у держзраді

Російська акторка театру і кіно Лія Ахеджакова. Фото: google.com

Зірку кіно та театру Лію Ахеджакову, яка народилась в українському місті Дніпро, в росії вже внесли в негласний "чорний список" та звільнили з її основного місця роботи. Тепер же на 84-річну акторку написали донос в генеральну прокуратуру країни-терориста.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Генпрокуратуру рф просять визнати Ахеджакову "іноагентом" та порушити стосовно неї кілька кримінальних справ, включаючи держзраду. З таким зверненням виступив голова федерального проєкту безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін.

"Останнім часом Лія Ахеджакова, втративши роботу в театрі "Современник" за свої проукраїнські висловлювання та вчинки, проживаючи в росії. Вона постійно дає інтерв'ю українським телеканалам", — заявив путініст.

Голова федерального проєкту безпеки та боротьби з корупцією рф Віталій Бородін. Фото: google.com

Бородін запевняє, що Ахеджакова спонсорує ЗСУ, тому додатково вимагає позбавити акторку нагород та почесних звань.

"Гра в джин" — остання вистава, в якій грала Ахеджакова. Восени 2022 року театр після скарг організації "Офіцери росії" скасував показ вистави "Перший хліб", де також грала акторка.

Лія Ахеджакова служила у театрі "Современник" з 1977 року. Акторка відкрито підтримує Україну та засуджує політичне керівництво росії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що польська акторка Барбара Брильська порадила Ахеджаковій виїжджати з росії. Також ми розповідали, що соліста гурту Little Big Іллю Прусікіна визнали "іноагентом" у рф.