Режиссер Квентин Тарантино заявил, что готов завершить карьеру

Квентин Тарантино заявил, что готов уйти из киноиндустрии. Фото: REUTERS

Квентин Тарантино заявил, что готов завершить 30-летнюю режиссерскую карьеру после своего фильма "Кинокритик".

Кинорежиссер всегда говорил, что хочет снять десять фильмов или уйти на пенсию до 60 лет. Об этом пишет NME.

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У Квентина на счету сейчас девять лент (если считать два фильма "Убить Билла" как один).

"Это не отчеканено на камне, но это план. Если я дойду до десятого, хорошо поработаю и не испортю, что ж, это звучит как хороший способ завершить старую карьеру. Если позже я натолкнусь на хороший фильм, я не буду его делать только потому, что сказал, что не буду. Но 10 и готово, оставляя им желание больше — это звучит правильно", — отметил Тарантино.

Тарантино в интервью признался, что режиссеры с возрастом "теряют свой блеск" и он не хотел бы иметь даже одной плохой картины в своей фильмографии, ведь, по его словам, одна плохая кинолента испортит три хороших.

Кто такой Тарантино

Квентин Тарантино — один из самых известных режиссеров Голливуда. Лауреат двух премий "Оскар" за лучший сценарий за "Криминальное чтиво" и "Джанго свободен", три номинации за лучшего режиссера и одна за лучший фильм.

Несмотря на то, что американский режиссер планирует уйти из кино, Тарантино хочет попробовать себя и в других киносферах — он рассказал в интервью, что хотел бы срежиссировать минисериал или спектакль. В 2021 году Квентин опубликовал свой первый роман — "Однажды в Голливуде".

Новини.LIVE вспоминают фильмы Тарантино, ставшие наследием мирового кинематографа.

Бешеные псы (1992)

Психологическая драма с криминальным сюжетом – первый полнометражный фильм Квентина Тарантино. В нем режиссер положил начало своему фирменному стилю: яркие диалоги, нелинейное развитие сюжета, ловкие прыжки назад и вперед во времени, чтобы обнаруживать новые детали или грани героев.

Криминальное чтиво (1994)

Одна из известнейших работ Квентина Тарантино. В рейтинге лучших фильмов всех времен по версии IMDb она занимает восьмую строчку "Криминальное чтиво" считается важной вехой в истории кинематографа, давшей ощутимый импульс развитию независимого американского кино.

Убить Билла (2003-2004)

В двух фильмах применены все фирменные фишки Тарантино: яркие персонажи, мастерские диалоги и уникальный сценарий.

Эти фильмы содержат жестокие боевые сцены в лучших традициях азиатского самурайского кино и фильмов о кунг-фу. Тарантино вообще не использовал компьютерные спецэффекты. Даже кровь разбрызгивалась с помощью презервативов с бутафорской кровью. А за два фильма ее пролилось немало — более 1700 литров.

Джанго свободный (2012)

Вестерн, главные роли в котором сыграли Джейми Фокс, Леонардо Ди Каприо и Кристоф Вальц принес Квентину Тарантино второй "Оскар" за сценарий. Впрочем, он снова проиграл в номинации "Лучший режиссер".

Тарантино снял фильм под впечатлениями от итальянского вестерна "Джанго" 1960-х от режиссера Серджо Корбуччи. Он известен чрезмерной жестокостью и даже запрещен в некоторых странах. Наиболее впечатляющая сцена показывает, как монаху отрезают ухо и заставляют его съесть.

Однажды в… Голливуде (2019)

Собрать на одной съемочной площадке звезд первого эшелона для Квентина не проблема. Участие в проекте приняли оскароносные Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Компанию им составила титулованная австралийская актриса Марго Робби.

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