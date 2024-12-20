Кристофера Нолана с супругой наградили рыцарским титулом

Режиссер Кристофер Нолан с супругой. Фото: x.com/RoyalFamily/

Оскароносный американский кинорежиссер Кристофер Нолан получил почетное звание рыцаря, а его жена, кинопродюсер Эмма Томас, была посвящена в дамы. Супругов наградили за выдающийся вклад в кинематограф.

Об этом говорится на официальной странице королевской семьи в соцсети Х.

Читайте также:

Режиссера "Оппенгеймера" отметили почетной наградой

В среду, 18 декабря, режиссер вместе с супругой встретились с королем Чарльзом в Букингемском дворце в Лондоне, где им было присвоено рыцарское звание и дамский титул за их вклад в киноиндустрию.

"Он сказал, что видел "Оппенгеймера" и ему понравилось. Было очень приятно, что он знал нашу работу и был осведомлен о ней, и, да, он надеялся, что я восприму это как поощрение делать больше", — рассказал Нолан о разговоре с 76-летним королем Чарльзом.

Кристофер Нолан и король Чарльз. Фото: x.com/RoyalFamily/

Эмма Томас и король Чарльз. Фото: x.com/RoyalFamily/

Правительство Великобритании объявило, что Нолан с супругой получат рыцарский титул и звание дамы еще в марте, всего через несколько недель после того, как Оппенгаймер получил награду "Оскар". Нолан получил награду за лучшую режиссуру, а фильм стал лучшим фильмом, который принес Нолану и Томас дополнительную статуэтку.

Напомним, ранее мы писали о новинках на Netflix, которые подарят праздничное настроение. Также мы рассказывали, что режиссер Мстислав Чернов представит новый фильм о войне в Украине.