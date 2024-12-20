Кристофера Нолана с супругой наградили рыцарским титулом

Режиссер "Оппенгеймера" вместе с супругой получил рыцарский титул
Оскароносный американский кинорежиссер Кристофер Нолан получил почетное звание рыцаря, а его жена, кинопродюсер Эмма Томас, была посвящена в дамы. Супругов наградили за выдающийся вклад в кинематограф.
Об этом говорится на официальной странице королевской семьи в соцсети Х.
Режиссера "Оппенгеймера" отметили почетной наградой
В среду, 18 декабря, режиссер вместе с супругой встретились с королем Чарльзом в Букингемском дворце в Лондоне, где им было присвоено рыцарское звание и дамский титул за их вклад в киноиндустрию.
"Он сказал, что видел "Оппенгеймера" и ему понравилось. Было очень приятно, что он знал нашу работу и был осведомлен о ней, и, да, он надеялся, что я восприму это как поощрение делать больше", — рассказал Нолан о разговоре с 76-летним королем Чарльзом.
Правительство Великобритании объявило, что Нолан с супругой получат рыцарский титул и звание дамы еще в марте, всего через несколько недель после того, как Оппенгаймер получил награду "Оскар". Нолан получил награду за лучшую режиссуру, а фильм стал лучшим фильмом, который принес Нолану и Томас дополнительную статуэтку.
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