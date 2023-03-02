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Режисер серіалу "Чорнобиль" зніме екранізацію відомого роману 1959 року

2 березня 2023 13:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Режисер серіалу Чорнобиль Йохан Ренк зніме екранізацію відомого роману
Шведський режисер Йохан Ренк
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Шведський режисер Йохан Ренк, який зняв усі епізоди серіалу "Чорнобиль" для HBO, займається телеадаптацією науково-фантастичного роману "День триффідів" для Amazon.

Про це повідомляє видання Deadline.

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Деталі 

Компанія Amazon викупила права на оригінальний твір англійського письменника фантаста Джона Віндема і почала працювати над екранізацією в прискореному темпі. Кінобоси планують випустити кілька мінісеріалів, які покажуть історію з різних поглядів.

Книга "День триффідів"вийшла 1959 року. Вона розповідає про те, як Землю атакував масштабний метеоритний потік, внаслідок чого більшість людей втратила зір, а планетою почали поширюватися величезні м'ясоїдні рослини, що володіють подобою колективного розуму.

Точну дату та хто зіграє головні ролі Amazon поки що не повідомляє. Слід зазначити, що за романом вже знято фільм та два шоу від телеканалу BBC.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кінокомпанії почали роботу над фільмами з франшизи "Володар перснів". Також ми розповідали, що новий фільм про Людину-мураху встановив антирекорд Marvel.

 

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