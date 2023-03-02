Режиссер сериала Чернобыль Йохан Ренк снимет экранизацию известного романа

Режиссер сериала "Чернобыль" снимет экранизацию известного романа 1959 года
Шведский режиссер Йохан Ренк, снявший все эпизоды сериала "Чернобыль" для HBO, занимается телеадаптацией научно-фантастического романа "День триффидов" для Amazon.
Об этом сообщает издание Deadline.
-
"Активность падает": в полиции рассказали о ситуации с распространением движения ЧВК "Редан"
-
Иран ждет от рф ПВО С-400, но может оказаться в ловушке Израиля
-
Массированные атаки рф могут остаться в прошлом — Гуменюк
-
В Копенгагене неизвестные вандалы раскрасили "Русалочку" в цвета российского флага
-
Забарный готовится вернуться на поле: известны сроки
-
"Был неправ": Иво Бобул извинился за интервью, в котором назвал женщин "меркантильными"
-
В Одессе продолжается акция "Сдай кровь — спаси жизнь": как присоединиться
-
Еще больше справок: изменен список документов для выезда за границу во время войны
-
лукашенко встретился с Си Цзиньпинем: чью сторону займет Пекин в войне против Украины
-
Никаких песен на русском: кто первыми увидят новую концертную программу Оли Поляковой
Подробности
Компания Amazon выкупила права на оригинальное произведение английского писателя фантаста Джона Виндема и начала работать над экранизацией в ускоренном темпе. Кинобоссы планируют выпустить несколько мини-сериалов, которые покажут историю с разных взглядов.
Книга "День триффидов" вышла в 1959 году. Она рассказывает о том, как Землю атаковал масштабный метеоритный поток, в результате чего большинство людей потеряло зрение, а по планете начали распространяться огромные мясоядные растения, обладающие подобием коллективного разума.
Точная дата и кто сыграет главные роли Amazon пока не сообщает. Следует отметить, что по роману уже сняты фильм и два шоу от телеканала BBC.
Напомним, ранее мы писали, что кинокомпании начали работу над фильмами по франшизе "Властелин колец". Также мы рассказывали, что новый фильм о Человеке-муравье установил антирекорд Marvel.