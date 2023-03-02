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Режиссер сериала "Чернобыль" снимет экранизацию известного романа 1959 года

2 марта 2023 13:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Режиссер сериала Чернобыль Йохан Ренк снимет экранизацию известного романа
Шведский режиссер Йохан Ренк
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Шведский режиссер Йохан Ренк, снявший все эпизоды сериала "Чернобыль" для HBO, занимается телеадаптацией научно-фантастического романа "День триффидов" для Amazon.

Об этом сообщает издание Deadline.

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Подробности

Компания Amazon выкупила права на оригинальное произведение английского писателя фантаста Джона Виндема и начала работать над экранизацией в ускоренном темпе. Кинобоссы планируют выпустить несколько мини-сериалов, которые покажут историю с разных взглядов.

Книга "День триффидов" вышла в 1959 году. Она рассказывает о том, как Землю атаковал масштабный метеоритный поток, в результате чего большинство людей потеряло зрение, а по планете начали распространяться огромные мясоядные растения, обладающие подобием коллективного разума.

Точная дата и кто сыграет главные роли Amazon пока не сообщает. Следует отметить, что по роману уже сняты фильм и два шоу от телеканала BBC.

Напомним, ранее мы писали, что кинокомпании начали работу над фильмами по франшизе "Властелин колец". Также мы рассказывали, что новый фильм о Человеке-муравье установил антирекорд Marvel.

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