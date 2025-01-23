Андрія Білоуса звинуватили у сексуальних домаганнях - подробиці

Андрій Білоус. Фото: molodyytheatre.com

Художнього керівника Молодого театру та викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса звинуватили у сексуальних домаганнях. Розповідь дівчини, яка представила студенткою, сколихнула мережу.

Відео зі свідченнями потерпілої з'явилося на YouTube.

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Андрія Білоуса звинуватили у домаганнях

За словами дівчини у відео, вона познайомилася із викладачем під час свого вступу до вишу. Спершу спілкування між ними було суто формальним, але потім Білоус почав надсилати студентці "недоречні" повідомлення.

"Згодом він почав активно просити такі речі, як поділитися своїми сексуальними фантазіями, інтимними фото. Також відсилав мені свої, коли ніхто його не просив. А також він наполегливо просив зайти до нього на чай поговорити", — сказала потерпіла.

На ситуацію вже встигла відреагувати колишня балетмейстерка Молодого театру Лідія Соклакова. Танцівниця закликала поширювати цю історію та не соромитися розповісти правду про домагання з боку викладача.

"Колеги, які все знають. У мене до вас прохання — не мовчіть про страшні речі. Жертви, я знаю, що страшно, але якщо ви наберетеся сміливості — це буде найкраще рішення для нашого спільного майбутнього", — написала Соколова.

Соколова прокоментувала скандал з Білоусом. Фото: скриншот "Суспільне"

Окрім того, актор та випускник університету Валерій Філіпенко зазначив, що про скандальну поведінку Білоуса давно було відомо у театральних колах, однак усі мовчали.

"Раніше була спроба зробити це публічним від людей, яких я особисто знаю і яким точно немає причин брехати і чинити наклеп, але тоді дівчата і жінки відмовлялися давати свідчення через страх. Проте зараз є люди, які готові давати свідчення", — написав Філіпенко.

Реакція університету Карпенка-Карого на скандал

У виші вже встигли відреагувати на скандал навколо викладача. У Facebook університету написали про те, що знають про інформацію яка поширюється в мережі, однак не мають офіційних підтверджень.

"Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого завжди стоїть на засадах законності та поваги, довіряючи лише офіційним джерелам інформації та доведеним фактам. На сьогодні, жодних офіційних заяв на адресу адміністрації Університету не надходило. У разі виявлення подібних фактів просимо звертатись до відповідних правоохоронних органів", — йдеться у повідомленні.

В університеті Карпенка-Карого прокоментували скандал. Фото: скриншот

Раніше Ольга Сумська шокувала розповіддю про домагання з боку режисерів. Також ми писали, що Маша Єфросиніна прокоментувала ув'язнення скандального фотографа Ктиторчука.