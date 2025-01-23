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Режиссера Молодого театра обвинили в сексуальных домогательствах

23 января 2025 12:16
Мария Покровская - Редактор
Андрея Билоуса обвинили в сексуальных домогательствах - подробности
Андрей Билоус. Фото: molodyytheatre.com
Мария Покровская - Редактор

Художественного руководителя Молодого театра и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрея Белоуса обвинили в сексуальных домогательствах. Рассказ девушки, которая представилась студенткой, всколыхнул сеть.

Видео с показаниями потерпевшей появилось на YouTube.

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Андрея Билоуса обвинили в домогательствах

По словам девушки в видео, она познакомилась с преподавателем во время своего поступления в вуз. Сначала общение между ними было чисто формальным, но потом Билоус начал присылать студентке "неуместные" сообщения.

"Со временем он начал активно просить такие вещи, как поделиться своими сексуальными фантазиями, интимными фото. Также отсылал мне свои, когда никто его не просил. А также он настойчиво просил зайти к нему на чай поговорить", — сказала потерпевшая.

На ситуацию уже успела отреагировать бывшая балетмейстер Молодого театра Лидия Соклакова. Танцовщица призвала распространять эту историю и не стесняться рассказать правду о домогательствах со стороны преподавателя.

"Коллеги, которые все знают. У меня к вам просьба — не молчите о страшных вещах. Жертвы, я знаю, что страшно, но если вы наберетесь смелости — это будет лучшее решение для нашего общего будущего", — написала Соколова.

Лидия Соколова высказалась о скандале с Андреем Белоусом
Соколова прокомментировала скандал с Билоусом. Фото: скриншот "Суспільне"

Кроме того, актер и выпускник университета Валерий Филипенко отметил, что о скандальном поведении Билоуса давно было известно в театральных кругах, однако все молчали.

"Ранее была попытка сделать это публичным от людей, которых я лично знаю и которым точно нет причин врать и клеветать, но тогда девушки и женщины отказывались давать показания из-за страха. Однако сейчас есть люди, которые готовы давать показания", — написал Филипенко.

Реакция университета Карпенко-Карого на скандал

В вузе уже успели отреагировать на скандал вокруг преподавателя. В Facebook университета написали о том, что знают об информации, которая распространяется в сети, однако не имеют официальных подтверждений.

Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого всегда стоит на принципах законности и уважения, доверяя только официальным источникам информации и доказанным фактам. На сегодня никаких официальных заявлений в адрес администрации Университета не поступало. В случае выявления подобных фактов просим обращаться в соответствующие правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

КНУТКиТ имени И. К. Карпенко-Карого прокомментировали скандал с Билоусом
В университете Карпенко-Карого прокомментировали скандал. Фото: скриншот

Ранее Ольга Сумская шокировала рассказом о домогательствах со стороны режиссеров. Также мы писали, что Маша Ефросинина прокомментировала заключение скандального фотографа Ктиторчука.

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