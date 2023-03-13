Самые яркие платья и образы на премии Оскар 2023

Певица Рианна и актриса Хэлли Берри

В Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония награждения премии "Оскар", которую вручает американская академия кинематографических искусств и наук. Торжественное мероприятие посетили сотни знаменитостей, которые не одну неделю выбирали образы. Хотя премия прошла без скандалов и драк, звезды порадовали зрителей яркими платьями, костюмами и аксессуарами. Не обошлось и без модных украинских брендов.

Новини.LIVE покажет самые интересные образы селебритис на "Оскар-2023".

Леди Гага

Рианна

Ева Лонгория

Николь Кидман

Хэлли Берри

Эшли Грэм

Сальма Хайек

Джессика Честейн

Кейт Бланшетт

Дэн Кван

Кейт Хадсон

Мишель Йео

Джейми Ли Кертис

Tems

Не обошлось на церемонии премии "Оскар" без украинских брендов. Нигерийская певица Tems посетила светское мероприятие в невероятном платье украинского бренда Lever Couture.

Напомним, ранее мы писали, что беременная американо-барбадосская певица Рианна выступила вживую на премии "Оскар-2023". Также мы рассказывали обо всех победителях премии "Оскар-2023".

Фото: Reuters