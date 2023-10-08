Ріанна оголила бюст і живіт через два місяця після пологів

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri

Співачка РіаннаРіанну засняли папарацці, коли вона виходила з готелю у Нью-Йорку разом зі своїм хлопцем і батьком спільних дітей A$AP Rocky. Пройшло лише два місяці після пологів, а співачка вже одягнула короткий топ і оголила декольте.

Про це пише Daily Mail.

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35-річна знаменитисть попала у об'єктив папараці, коли разом з коханим вийшла з відомого готелю Four Seasons. Вона була одягнена у коротку білу блузу з зав'язками, чорний бюст, який виглядав з-під топу і джинсовий костюм.

Співачка Ріанна. Фото: BACKGRID

A$AP Rocky і Ріанна. Фото: SplashNews

Згідно до останніх трендів Ріанна обрала джинси-кльош, з яких виглядали гостроносі туфлі на підборах. Доповнила образ зірка стильними окулярами і массивними прикрасами.

Прихильники зауважили, що співачка має шикарний вигляд, враховуючи, що лише два місяці тому вона народила другу дитину: хлопчика, якого назвали Ріот Роуз Майєрс. Він народився на початку серпня.

Коханий Ріанни A$AP Rocky теж був стильно вдягнений у бежевий костюм, білу майку, шкіряні туфлі. Репер був у гарному гуморі і приобіймав свою зіркову дівчину за талію.

A$AP Rocky і Ріанна. Фото: SplashNews

A$AP Rocky і Ріанна. Фото: SplashNews

Нагадаємо, Ріанна з коханим вперше показали новонародженого сина.

Також ми писали, що Ріанна втратила близьку людину.