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Рианна оголила бюст и живот через два месяца после родов

8 октября 2023 13:49
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Рианна оголила бюст и живот через два месяца после родов
Певица Рианна. Фото: BACKGRID
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Рианну сняли папарацци, когда она выходила из гостиницы в Нью-Йорке вместе со своим парнем и отцом совместных детей A$AP Rocky. Прошло всего два месяца после родов, а певица уже одела короткий топ и обнажила декольте.

Об этом пишет Daily Mail.

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35-летняя знаменитость попала в объектив папарацци, когда вместе с любимым вышла из известной гостиницы Four Seasons. Она была одета в короткую белую блузу с завязками, черный бюст выглядывал из-под топа. Также на звезде был джинсовый костюм.

 

Рианна
A$AP Rocky и Рианна. Фото: SplashNews

Согласно последним трендам Рианна выбрала джинсы-клеш, из которых выглядывали остроносые туфли на каблуке. Дополнила образ звезда стильными очками и массивными украшениями.

Поклонники заметили, что певица выглядит шикарно, учитывая, что всего два месяца назад она родила второго ребенка: мальчика, которого назвали Риот Роуз Майерс. Он родился в начале августа.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hanna (@rihannasbiiitch)

Любимый Рианны A$AP Rocky тоже был стильно одет в бежевый костюм, белую майку, кожаные туфли. Рэпер был в хорошем настроении и приобнимал свою звездную девушку за талию.

 

Рианна
A$AP Rocky и Рианна. Фото: SplashNews
Рианна
A$AP Rocky и Рианна. Фото: SplashNews

Напомним, Рианна с любимым впервые показали новорожденного сына.

Также мы писали, что Рианна потеряла близкого человека.

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