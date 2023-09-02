Рианна потеряла близкого человека

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Двоюродная сестра Рианны Танелла Аллейн внезапно скончалась в возрасте 28 лет. Трагедия произошла лишь шесть лет спустя после того, как умер ее брат Тавон.

Об этом пишет Daily Mail.

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Родственница суперзвезды, которая имела более 55 тысяч подписчиков в Instagram, трагически потеряла свою сестру-близняшку, когда им было всего по 14 лет. В понедельник близкие Аллейн собрались в церкви Святого Георгия на Барбадосе, чтобы вспомнить ее.

Рианна и Танелла. Фото: dailymail.co.uk

Баллада Рианны Lift Me Up звучала во время службы, когда приемная мать Танеллы, Джули-Энн Брайан, вспомнила жизнь Танеллы.

"В ней было что-то особенное. Она была отважной", — сказала женщина.

Певица Рианна на прощании "была эмоциональной и вытирала слезы из-под белых очков". Семья и друзья Танеллы надели белое на похороны. Причина смерти неизвестна.

В день рождения Рианны в 2017 году Танелла назвала свою двоюродную сестру "плечем, на которое можно опереться, партнером, наставником и сестрой".

Танелла. dailymail.co.uk

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