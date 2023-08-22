Ріанна народила другого сина: відомий таблоїд повідомив дату та першу літеру імені

Співачка Ріанна. Фото: Google

Два тижні тому маловідоме іноземне ЗМІ повідомила, що американо-барбадоська співачка Ріанна вдруге стала мамою. Втім відомі таблоїди не стали переписувати цю новину, не отримавши підтвердження від своїх джерел. Лише зараз стали відомі подробиці зіркових пологів.

Про це пише видання TMZ.

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Ріанна та її обранець, репер A$AP Rocky, продовжують мовчати про пологи, і не з’являються в об’єктивах папараці. Ймовірно, парочка вирішила продати знімки одному з глянців, як це зробили минулого року, коли народився їхній первісток.

Безпосередньо обізнані джерела повідомили таблоїду, що син народився в Лос-Анджелесі 3 серпня. Щодо ім’я малюка, то відомо лише одне — воно починається на літеру "Р". Старшого сина Ріанна з коханим назвали RZA Ательстон Мейєрс. Так, RZA — відсилання до репера та продюсера RZA, який є лідером гурту Wu-Tang Clan. Сама Ріанна раніше не раз з'являлася у футболках, пов'язаних із цією групою. Первісток народився 13 травня 2022-го.

Вагітна Ріанна і A$AP Rocky. Фото: Google

Востаннє папараці бачили Ріанну ще в червні, коли вони з Роккі подорожували по всьому світу та відривалися на вечірках.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ріанна долучилася до промо нової колекції Louis Vuitton. Також ми розповідали, що голлівудська акторка Ліндсі Лохан вперше стала мамою.