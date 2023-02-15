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Рианна с маленьким сыном и A$AP Rocky снялась для Vogue: такими вы их еще не видели

15 февраля 2023 19:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Рианна с маленьким сыном и A$AP Rocky снялась для Vogue
Певица Рианна с бойфрендом, рэпером A$AP Rocky и маленьким сыном
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Выступление американо-барбадосской певицы Рианны на Cупербоуле-2023 до сих пор активно обсуждается в соцсетях. Еще бы — это был не только первый перформанс артистки за пять лет, но и объявление второй беременности. На этом звезда останавливаться не стала.

Вместе с бойфрендом, рэпером A$AP Rocky и маленьким сыном Рианна приняла участие в фотосессии для мартовского выпуска британского Vogue.

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Подробности

Звездная семья в ярких образах позировала перед фотографами у океана. Это первые профессиональные снимки сына певицы и рэпера, родившегося в мае прошлого года. Имя девямесячного мальчика Рианна и A$AP Rocky до сих пор держат в тайне.

Певица дала большое интервью глянцу. Рианна рассказала о своих впечатлениях от материнства.

"Это было прекрасно (роды. — Ред.). По сути, с одного человека я стала двумя. Вы входите в больницу как пара, а выходите как семья из трех человек. Это безумие. Эти первые дни просто безумны. Вы не спите. Совершенно. Даже если бы ты хотел. Мы пришли домой, холодная индейка, никого не было. Были только мы как родители и наш ребенок", – рассказала Рианна.

Напомним, ранее мы писали, что бывший президент США Дональд Трамп со сторонником жестко раскритиковал Рианну перед выступлением на Супербоуле-2023.

Фото: British Vogue

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