Рианна с маленьким сыном и A$AP Rocky снялась для Vogue: такими вы их еще не видели
Выступление американо-барбадосской певицы Рианны на Cупербоуле-2023 до сих пор активно обсуждается в соцсетях. Еще бы — это был не только первый перформанс артистки за пять лет, но и объявление второй беременности. На этом звезда останавливаться не стала.
Вместе с бойфрендом, рэпером A$AP Rocky и маленьким сыном Рианна приняла участие в фотосессии для мартовского выпуска британского Vogue.
-
Теплая вода растапливает ледник "судного дня", — ученые
-
Максим Шацких рассказал о чемпионских амбициях "Динамо" и "Днепра-1"
-
В Генштабе рассказали, сколько раз ВСУ ударили по оккупантам за сутки
-
Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили: принята резолюция
-
Эксперт спрогнозировал, какими будут цены на яйца в 2023 году
-
На очереди КНДР? Сборная россии по футболу сыграет против Ирана
-
Генштаб показал воздушный шар рф, сбитый над Киевской областью
-
Мобилизация в Украине 2023: как действовать, если призывника уволили с работы во время войны
-
В Луганской области оккупанты развернули военный госпиталь на территории местной больницы
-
Одесские коммунальщики сдали 55 литров крови: как стать донором
Подробности
Звездная семья в ярких образах позировала перед фотографами у океана. Это первые профессиональные снимки сына певицы и рэпера, родившегося в мае прошлого года. Имя девямесячного мальчика Рианна и A$AP Rocky до сих пор держат в тайне.
Певица дала большое интервью глянцу. Рианна рассказала о своих впечатлениях от материнства.
"Это было прекрасно (роды. — Ред.). По сути, с одного человека я стала двумя. Вы входите в больницу как пара, а выходите как семья из трех человек. Это безумие. Эти первые дни просто безумны. Вы не спите. Совершенно. Даже если бы ты хотел. Мы пришли домой, холодная индейка, никого не было. Были только мы как родители и наш ребенок", – рассказала Рианна.
Напомним, ранее мы писали, что бывший президент США Дональд Трамп со сторонником жестко раскритиковал Рианну перед выступлением на Супербоуле-2023.
Фото: British Vogue