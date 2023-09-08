Річниця смерті Єлизавети II: від чого померла королева та як провела останні дні

Королева Єлизавета II. Фото: Reuters

Рівно рік тому, 8 вересня, Букінгемський палац повідомив про смерть королеви Великої Британії, Єлизавети II. Вона пішла з життя у віці 96 років у своїй резиденції Балморал (Шотландія).

Новини.LIVE нагадає хронологію тих подій та офіційну причину смерті легендарної королеви.

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Останні дні королеви

За дві доби до смерті Єлизавета II офіційно затвердила Ліз Трасc на посаді прем'єр-міністра країни. До речі, вона перебувала на посаді лише 45 днів — це найкоротший термін перебування на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Ще тоді багато хто помітив, що попри усмішку, Єлизавета II виглядає хворою, а її руки почорніли.

Королева Єлизавета II та Ліз Трасc. Фото: Google

Напередодні, у червні 2022-го, у Великій Британії урочисто відсвяткували 70-річчя правління королеви Єлизавети II. А взимку вона перехворіла на коронавірус і ледь не стала жертвою зловмисника, озброєного арбалетом.

Реакція на смерть

Президент України Володимир Зеленський одним з перших серед світових лідерів висловив співчуття родині королеви та всьому Сполученому Королівству у зв'язку зі смертю Єлизавети II.

"З глибоким сумом ми дізналися про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II. Від імені народу висловлюємо щирі співчуття королівській сім'ї, всьому Сполученому Королівству та Співдружності через цю непоправну втрату. Наші думки та молитви з вами", — написав тоді Зеленський.

Чимало представників українського шоу-бізнесу також висловились з цього трагічного приводу.

"Ще позавчора вона така маленька і майже крихка вітала нову прем’єр-міністерку Великої Британії… А сьогодні тихо померла", — написала шоувумен Маша Єфросиніна.

Резиденція британської королівської родини Балморал, де померла Єлизавета II. Фото: Google

Причини смерті та похорон

Генеральний секретар Шотландії Пол Лоу підтвердив, що єдина донька королева, принцеса Анна, значиться інформатором у свідоцтві про смерть королеви. Доктор Дуглас Джеймс Аллан Гласс, місцевий фахівець загальної практики, відзначається як сертифікований зареєстрований лікар.

В історичному документі рід діяльності Єлизавети II вказаний як "Її Величність Королева". Король Чарльз і його єдина сестра були поруч зі своєю матір’ю, коли вона померла в Абердинширі 8 вересня.

Одне з останніх фото Єлизавети II. Фото: Reuters

Похилий вік став єдиною причиною смерті Єлизавети II в переліку без жодних інших сприяючих факторів. Це була та сама причина смерті, що й у свідоцтві про смерть її чоловіка принца Філіпа.

Віддаючи данину пам'яті своїй матері королеві, принцеса Анна зізналася, що була з главою держави в її останні хвилини. Вона також супроводжувала труну Єлизавети II під час процесії з Балморала до Лондона через Единбург.

Королеву поховали 19 вересня у Лондоні. Тоді з моменту смерті Єлизавети II пройшло 11 днів. До цього з нею прощалися мільйони британців та туристів.

Прощання з Єлизаветою II. Фото: Reuters

Поховали королеву у закритій труні. Це багатовікова королівська традиція. Річ у тому, що останній спокій вони знаходять не в землі, а в особливих Королівських усипальницях. Труни розміщуються в окремих камерах у стіні або під підлогою, куди можна зайти. Також перед похованням тіло монарха обов'язково виставляється для урочистого прощання. Що і було зроблено і у випадку з Єлизаветою II.

"Для того, щоб уповільнити процес розкладання та запобігти поширенню запахів, виготовляється особлива, оббита свинцем герметична труна з товстою дубовою кришкою. Вона запобігає потраплянню повітря та вологи всередину. Тим самим так уповільнюється процес розкладання більш ніж на рік", — написав тоді експерт, політолог Володимир Куренной.

Похорон Єлизавети II. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, що помер мільярдер, який звинувачував королівську родину у вбивстві принцеси Діани. Також ми розповідали, що в новому серіалі Netflix розсекретили ще одне прізвисько принца Гаррі.