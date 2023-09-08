Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Годовщина смерти Елизаветы II: от чего умерла королева и как провела последние дни arrow

Годовщина смерти Елизаветы II: от чего умерла королева и как провела последние дни

8 сентября 2023 09:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Годовщина смерти Елизаветы II: от чего умерла королева и как провела последние дни
Королева Елизавета II. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Ровно год назад, 8 сентября, Букингемский дворец сообщил о смерти королевы Великобритании, Елизаветы II. Она ушла из жизни в возрасте 96 лет в своей резиденции Балморал (Шотландия).

Новини.LIVE напомнит хронологию тех событий и официальную причину смерти легендарной королевы.

Читайте также:

Последние дни королевы

За двое суток до смерти Елизавета II официально утвердила Лиз Трасс в должности премьер-министра страны. Кстати, она занимала должность всего 45 дней — это кратчайший срок пребывания в должности премьер-министра Великобритании. Еще тогда многие заметили, что, несмотря на улыбку, Елизавета II выглядит больной, а ее руки почернели.

Королева Елизавета II и Лиз Трасс. Фото: Google

Накануне, в июне 2022 года, в Великобритании торжественно отпраздновали 70-летие правления королевы Елизаветы II. А зимой она переболела коронавирусом и едва не стала жертвой злоумышленника, вооруженного арбалетом.

Реакция на смерть

Президент Украины Владимир Зеленский одним из первых среди мировых лидеров выразил соболезнования семье королевы и всему Соединенному Королевству в связи со смертью Елизаветы II.

"С глубокой печалью мы узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II. От имени народа выражаем искренние соболезнования королевской семье, всему Соединенному Королевству и Содружеству из-за этой непоправимой утраты. Наши мысли и молитвы с вами", — написал тогда Зеленский.

Многие представители украинского шоу-бизнеса также высказались по этому трагическому поводу.

"Еще позавчера она такая маленькая и почти хрупкая приветствовала новую премьер-министра Великобритании… А сегодня тихо умерла", — написала шоувумен Маша Ефросинина.

Резиденция британской королевской семьи Балморал, где скончалась Елизавета II. Фото: Google

Причины смерти и похорон

Генеральный секретарь Шотландии Пол Лоу подтвердил, что единственная дочь королева, принцесса Анна, значится информатором в свидетельстве о смерти королевы. Доктор Дуглас Джеймс Аллан Гласс, местный специалист всеобщей практики, отмечается как сертифицированный зарегистрированный врач.

В историческом документе род деятельности Елизаветы II указан как "Ее Величество Королева". Тогда еще принц Чарльз и его единственная сестра были рядом со своей матерью, когда она скончалась в Абердиншире 8 сентября.

Одно из последних фото Елизаветы II. Фото: Reuters

Пожилой возраст стал единственной причиной смерти Елизаветы II в перечне без каких-либо других предрасполагающих факторов. Это была та же причина смерти, что и в свидетельстве о смерти ее мужа принца Филиппа.

Отдавая дань памяти своей матери королеве, принцесса Анна призналась, что была с главой государства в ее последние минуты. Она также сопровождала гроб Елизаветы II в процессии из Балморала в Лондон через Эдинбург.

Королеву похоронили 19 сентября в Лондоне. Тогда с момента смерти Елизаветы II прошло 11 дней. До этого с ней прощались миллионы британцев и туристов.

Прощание с Елизаветой II. Фото: Reuters

Похоронили королеву в закрытом гробу. Это многовековая королевская традиция. Дело в том, что последний покой они обретают не в земле, а в особых Королевских усыпальницах. Гробы размещаются в отдельных камерах в стене или под полом, куда можно зайти. Также перед погребением тело монарха обязательно выставляется для торжественного прощания. Что и было сделано и в случае с Елизаветой II.

"Для того, чтобы замедлить процесс разложения и предотвратить распространение запахов, производится особый, обитый свинцом герметичный гроб с толстой дубовой крышкой. Он предотвращает попадание воздуха и влаги внутрь. Тем самым так замедляется процесс разложения более чем на год", — написал тогда эксперт, политолог Владимир Куренной.

Похороны Елизаветы II. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что умер миллиардер, обвинявший королевскую семью в убийстве принцессы Дианы. Также мы рассказывали, что в новом сериале Netflix рассекретили еще одно прозвище принца Гарри.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

None

Инфекции, врачи на оккупированных территориях и работа во время войны. Эксклюзив с министром Ляшко

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

11:40 Разведка Британии предупредила украинских военных об опасности для Android

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз