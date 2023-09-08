Годовщина смерти Елизаветы II: от чего умерла королева и как провела последние дни

Королева Елизавета II. Фото: Reuters

Ровно год назад, 8 сентября, Букингемский дворец сообщил о смерти королевы Великобритании, Елизаветы II. Она ушла из жизни в возрасте 96 лет в своей резиденции Балморал (Шотландия).

Новини.LIVE напомнит хронологию тех событий и официальную причину смерти легендарной королевы.

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За двое суток до смерти Елизавета II официально утвердила Лиз Трасс в должности премьер-министра страны. Кстати, она занимала должность всего 45 дней — это кратчайший срок пребывания в должности премьер-министра Великобритании. Еще тогда многие заметили, что, несмотря на улыбку, Елизавета II выглядит больной, а ее руки почернели.

Королева Елизавета II и Лиз Трасс. Фото: Google

Накануне, в июне 2022 года, в Великобритании торжественно отпраздновали 70-летие правления королевы Елизаветы II. А зимой она переболела коронавирусом и едва не стала жертвой злоумышленника, вооруженного арбалетом.

Реакция на смерть

Президент Украины Владимир Зеленский одним из первых среди мировых лидеров выразил соболезнования семье королевы и всему Соединенному Королевству в связи со смертью Елизаветы II.

"С глубокой печалью мы узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II. От имени народа выражаем искренние соболезнования королевской семье, всему Соединенному Королевству и Содружеству из-за этой непоправимой утраты. Наши мысли и молитвы с вами", — написал тогда Зеленский.

Многие представители украинского шоу-бизнеса также высказались по этому трагическому поводу.

"Еще позавчера она такая маленькая и почти хрупкая приветствовала новую премьер-министра Великобритании… А сегодня тихо умерла", — написала шоувумен Маша Ефросинина.

Резиденция британской королевской семьи Балморал, где скончалась Елизавета II. Фото: Google

Причины смерти и похорон

Генеральный секретарь Шотландии Пол Лоу подтвердил, что единственная дочь королева, принцесса Анна, значится информатором в свидетельстве о смерти королевы. Доктор Дуглас Джеймс Аллан Гласс, местный специалист всеобщей практики, отмечается как сертифицированный зарегистрированный врач.

В историческом документе род деятельности Елизаветы II указан как "Ее Величество Королева". Тогда еще принц Чарльз и его единственная сестра были рядом со своей матерью, когда она скончалась в Абердиншире 8 сентября.

Одно из последних фото Елизаветы II. Фото: Reuters

Пожилой возраст стал единственной причиной смерти Елизаветы II в перечне без каких-либо других предрасполагающих факторов. Это была та же причина смерти, что и в свидетельстве о смерти ее мужа принца Филиппа.

Отдавая дань памяти своей матери королеве, принцесса Анна призналась, что была с главой государства в ее последние минуты. Она также сопровождала гроб Елизаветы II в процессии из Балморала в Лондон через Эдинбург.

Королеву похоронили 19 сентября в Лондоне. Тогда с момента смерти Елизаветы II прошло 11 дней. До этого с ней прощались миллионы британцев и туристов.

Прощание с Елизаветой II. Фото: Reuters

Похоронили королеву в закрытом гробу. Это многовековая королевская традиция. Дело в том, что последний покой они обретают не в земле, а в особых Королевских усыпальницах. Гробы размещаются в отдельных камерах в стене или под полом, куда можно зайти. Также перед погребением тело монарха обязательно выставляется для торжественного прощания. Что и было сделано и в случае с Елизаветой II.

"Для того, чтобы замедлить процесс разложения и предотвратить распространение запахов, производится особый, обитый свинцом герметичный гроб с толстой дубовой крышкой. Он предотвращает попадание воздуха и влаги внутрь. Тем самым так замедляется процесс разложения более чем на год", — написал тогда эксперт, политолог Владимир Куренной.

Похороны Елизаветы II. Фото: Reuters

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